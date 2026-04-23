“Valor incalculable”

Rumanía recuperó tres piezas de arte milenarias robadas en 2025 de museo en Países Bajos

El tesoro dacio -un casco y dos brazaletes de oro, de unos 2.500 años de antigüedad- fue recogido en el aeropuerto internacional de Bucarest por agentes de policía especializados en la protección de bienes culturales y transportado en un vehículo blindado hasta el Museo Nacional de Historia.