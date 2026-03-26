Cambio histórico: los Testigos de Jehová aceptarán las autotransfusiones de sangre

En un cambio que resulta histórico para la religión, a partir de ahora los Testigos de Jehová cambiarán parte de su doctrina y permitirán las autotransfusiones de sangre al recibir atención médica y quirúrgica, aunque se mantendrá la prohibición estricta de recibir transfusiones de terceros.
Por medio de un comunicado difundido por el máximo órgano de gobierno, el Cuerpo Gobernante, con sede en Estados Unidos, hizo público "un cambio en nuestra postura sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica". Esta decisión habilita a los fieles a decidir si aceptan el procedimiento para ser utilizada en una cirugía.
La situación resulta histórica debido a que, durante décadas, los Testigos de Jehová interpretaron los pasajes bíblicos que afirman a “abstenerse de la sangre” como una prohibición absoluta. Es importante destacar que, la prohibición de recibir transfusiones de sangre de otras personas se mantiene sin cambios.
De acuerdo a lo comunicado por el órgano rector, los creyentes “deben decidir por sí mismos cómo se utilizará su propia sangre en todos los cuidados médicos y quirúrgicos”. El anuncio, presentado por un miembro del Cuerpo Gobernante que evitó profundizar las razones de la modificación, introduce una flexibilización inédita.
La autotransfusión consiste en que un paciente done su propia sangre antes de una cirugía programada, para recibirla en caso de necesidad. Se trata de una práctica utilizada en determinados contextos médicos y considerada segura por especialistas. Los expertos médicos indican que la sangre se puede extraer entre seis semanas y cinco días antes de la cirugía.
Esta decisión modifica la estricta interpretación del mandato bíblico de "abstenerse de la sangre", una doctrina que durante años llevó a muchos miembros a rechazar cualquier procedimiento hematológico, incluso en situaciones de vida o muerte.
La noticia generó sorpresa tanto entre creyentes como entre ex miembros, en una comunidad de Testigos de Jehová que en 2025 contaba con cerca de 9,2 millones de fieles en más de 200 países y territorios..
Respecto de la atención sanitaria, la organización religiosa sostuvo: “Hacemos lo posible por buscar atención médica de calidad. Cuando uno de nosotros, o alguien de nuestra familia, se enferma o tiene que ser operado, consultamos a médicos y cirujanos con experiencia en el uso de técnicas sin sangre. Y estamos muy agradecidos por los adelantos que se han hecho en este campo”.
¿Qué cambia y qué se mantiene?
Aunque la apertura hacia el autotransplante es un hito, la organización ha dejado claro que los pilares fundamentales de su fe permanecen intactos.
-Sangre propia: ahora es una opción personal para el fiel recolectar su sangre previamente a una cirugía.
-Donaciones externas: se mantiene la prohibición estricta de recibir sangre de donantes ajenos.
-Fundamento religioso: la organización insiste en que su postura no es médica, sino de respeto a Dios, para quien "la sangre representa la vida".