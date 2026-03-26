Para prácticas quirúrgicas

Cambio histórico: los Testigos de Jehová aceptarán las autotransfusiones de sangre

Por medio de un comunicado difundido por el máximo órgano de gobierno, el Cuerpo Gobernante, con sede en Estados Unidos, hizo público "un cambio en nuestra postura sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica".