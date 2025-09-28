El verdadero motivo del hundimiento del Titanic

A más de cien años del naufragio del Titanic, una nueva teoría pone en duda la causa tradicionalmente aceptada del desastre.
Un experto australiano revela una teoría que pone en duda la causa tradicionalmente aceptada.
A más de cien años del naufragio del Titanic, una nueva teoría pone en duda la causa tradicionalmente aceptada del desastre.
Según el investigador australiano Park Stephenson, el transatlántico no se hundió por un choque con un iceberg, sino por un incendio en una de sus calderas. Esta hipótesis ha sido respaldada por diversos estudios y evidencia histórica.
Park Stephenson sostiene que el Titanic sufrió un incendio en una de sus calderas antes de su fatídico viaje. Este incendio, aunque aparentemente controlado, debilitó la estructura del casco del barco.
La combinación de este daño estructural con el impacto del iceberg habría provocado que el Titanic se hundiera más rápidamente de lo que se pensaba. Esta teoría ha sido respaldada por diversos estudios y evidencia histórica.
Diversos estudios han encontrado evidencia de un incendio en las calderas del Titanic. Por ejemplo, se han encontrado registros de temperaturas inusualmente altas en ciertas áreas del barco antes del viaje.
Además, algunos sobrevivientes del desastre mencionaron haber visto humo saliendo de las chimeneas del barco en los días previos al hundimiento.
Si se confirma que el incendio en las calderas fue la causa principal del hundimiento del Titanic, esto tendría importantes implicaciones para la historia naval. Podría cambiar nuestra comprensión de los factores que contribuyen a los desastres marítimos y cómo se deben manejar los incendios a bordo de los barcos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.