Diluvio

Autos bajo el agua en Panamericana: el temporal golpeó al AMBA en la previa de Nochebuena

Un temporal con lluvias intensas y granizo afectó este martes 23 de diciembre a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, tras una jornada de calor con 34° de sensación térmica. Hubo calles anegadas, complicaciones en arterias clave y reportes de filtraciones en un shopping de zona norte, según el SMN y medios locales.