Autos bajo el agua en Panamericana: el temporal golpeó al AMBA en la previa de Nochebuena

Un temporal con lluvias intensas y granizo afectó este martes 23 de diciembre a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, tras una jornada de calor con 34° de sensación térmica. Hubo calles anegadas, complicaciones en arterias clave y reportes de filtraciones en un shopping de zona norte, según el SMN y medios locales.

Panamericana anegada: autos varados tras el temporal en el AMBA.Panamericana anegada: autos varados tras el temporal en el AMBA.
El alivio llegó de golpe. Después de una tarde pesada, la tormenta avanzó sobre CABA y alrededores con un cambio brusco: la térmica había trepado, pero el agua hizo bajar el termómetro y dejó escenas de anegamientos en distintos puntos del AMBA.

Según el SMN, durante la tarde se activó un aviso a corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, en una franja que incluyó sectores del área metropolitana en la antesala de Nochebuena.

Barrios complicados y granizo en varias zonas

El diluvio se reportó en barrios porteños como Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, mientras el temporal también afectó al norte, oeste y sur del conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo caída de granizo y calles anegadas. Con el avance de la tormenta, la temperatura descendió y se sintió un alivio momentáneo tras un día que había rozado los 30°C, con picos de 34°C de sensación térmica.

Panamericana bajo agua y filtraciones en Unicenter

Una de las postales más impactantes se vio en la Panamericana: circularon videos con autos varados y sectores con acumulación de agua, en medio de una lluvia que no dio tregua por varios minutos.

En paralelo, Unicenter apareció entre los puntos más afectados de zona norte: se reportaron filtraciones en paredes del tercer piso durante las lluvias copiosas.

Qué decía el SMN y cómo sigue

Además de los avisos, el pronóstico oficial contempló condiciones para tormentas en partes de la provincia, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo ocasional, abundante agua en cortos períodos y ráfagas fuertes, un combo típico de verano.

Para las próximas horas, la tendencia es de mejoras intermitentes, aunque el panorama puede volver a desmejorar con chaparrones y tormentas aisladas durante el miércoles 24 de diciembre en sectores del área.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Videos
Buenos Aires

