Autos bajo el agua en Panamericana: el temporal golpeó al AMBA en la previa de Nochebuena

El alivio llegó de golpe. Después de una tarde pesada, la tormenta avanzó sobre CABA y alrededores con un cambio brusco: la térmica había trepado, pero el agua hizo bajar el termómetro y dejó escenas de anegamientos en distintos puntos del AMBA.
Un temporal con lluvias intensas y granizo afectó este martes 23 de diciembre a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, tras una jornada de calor con 34° de sensación térmica. Hubo calles anegadas, complicaciones en arterias clave y reportes de filtraciones en un shopping de zona norte, según el SMN y medios locales.
Según el SMN, durante la tarde se activó un aviso a corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, en una franja que incluyó sectores del área metropolitana en la antesala de Nochebuena.
El diluvio se reportó en barrios porteños como Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, mientras el temporal también afectó al norte, oeste y sur del conurbano bonaerense.
En varias zonas hubo caída de granizo y calles anegadas. Con el avance de la tormenta, la temperatura descendió y se sintió un alivio momentáneo tras un día que había rozado los 30°C, con picos de 34°C de sensación térmica.
Una de las postales más impactantes se vio en la Panamericana: circularon videos con autos varados y sectores con acumulación de agua, en medio de una lluvia que no dio tregua por varios minutos.
En paralelo, Unicenter apareció entre los puntos más afectados de zona norte: se reportaron filtraciones en paredes del tercer piso durante las lluvias copiosas.
Además de los avisos, el pronóstico oficial contempló condiciones para tormentas en partes de la provincia, con posibilidad de actividad eléctrica, granizo ocasional, abundante agua en cortos períodos y ráfagas fuertes, un combo típico de verano.
Para las próximas horas, la tendencia es de mejoras intermitentes, aunque el panorama puede volver a desmejorar con chaparrones y tormentas aisladas durante el miércoles 24 de diciembre en sectores del área.