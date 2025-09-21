Alerta mundial de la NASA: tormenta solar extrema podría provocar apagones masivos
Se advierte que una potente actividad solar podría desencadenar cortes eléctricos, interrupciones en comunicaciones y daños en satélites. Expertos señalan que la Tierra está en un momento crítico del ciclo solar que exige medidas preventivas inmediatas.
Científicos de la NASA emitieron una alerta global
En los últimos días, científicos de la NASA emitieron una alerta global ante la posibilidad de que una fuerte tormenta solar impacte la Tierra, causando apagones a gran escala, fallos en las comunicaciones y daños severos en infraestructuras tecnológicas.
Las autoridades de distintos países se preparan para lo que podría ser uno de los mayores desafíos del clima espacial en décadas.
Origen y naturaleza de la amenaza solar
El fenómeno tiene su origen en erupciones solares (llamaradas) y eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) procedentes del Sol, las cuales liberan enormes cantidades de partículas cargadas y radiación electromagnética.
Cuando estas partículas alcanzan la magnetosfera terrestre
Cuando estas partículas alcanzan la magnetosfera terrestre, pueden generar perturbaciones geomagnéticas con efectos diversos, desde alteraciones en el campo magnético del planeta hasta sobrecargas en las redes eléctricas.
La NASA, en colaboración con otras agencias como la NOAA, ha detectado varias regiones activas en el Sol que están en un pico de magnetismo, característica típica del máximo solar del ciclo de 11 años.
Esto implica un mayor riesgo de que estas eyecciones solares estén orientadas hacia la Tierra, lo que eleva la posibilidad de un impacto directo. Los expertos advierten que la capacidad de reacción se reduce cuanto más rápido ocurra el suceso y que los márgenes de alerta pueden variar desde algunas horas hasta poco más de un día.
Si la tormenta solar alcanza niveles extremos, las consecuencias podrían ser graves
Posibles consecuencias y riesgos para la vida diaria
Si la tormenta solar alcanza niveles extremos, las consecuencias podrían ser graves y tocar varios ámbitos:
Apagones masivos: Sobrecarga de transformadores y redes de distribución que podrían dejar sin electricidad amplias zonas durante horas o incluso días.
Interrupciones en comunicaciones: Cortes en señales de radio, GPS y otros sistemas satelitales que afectan transporte, navegación, rescate y actividades cotidianas dependientes de conectividad.
Daños en satélites y servicios espaciales: Equipos en órbita expuestos a radiación, degradación prematura o fallos funcionales. También riesgo para astronautas en misiones espaciales.
Impacto económico y social: Suspensión de servicios esenciales —agua, salud, transporte— junto con pérdidas industriales y comerciales. En última instancia, un efecto dominó que podría afectar desde lo local hasta lo global.
¿Está el mundo preparado?
Pese a que existen sistemas de monitoreo solar y protocolos de alerta temprana, los expertos señalan que hay déficits importantes en infraestructura crítica, normas reguladoras y conciencia pública. En regiones con redes eléctricas robustas y bien mantenidas los daños podrían mitigarse, pero en muchos países en desarrollo los sistemas son más vulnerables.
Además, los plazos de aviso (cuando se detecta la eyección de masa coronal) pueden resultar demasiado cortos para organizar respuestas eficaces si el fenómeno es severo. Por eso se insiste en mejorar la coordinación entre agencias científicas, autoridades locales y empresas eléctricas, así como fomentar planes de contingencia.
