Torre Puerto lanza Voces en Foco con Damián Di Pace
El ciclo de conferencias debutará el martes 19 de agosto en el Centro de Convenciones Los Maderos (Casino Santa Fe), con entrada libre y acreditación previa. El Litoral acompaña la actividad.
Damián Di Pace será el primer orador del ciclo.
Torre Puerto inicia Voces en Foco, un ciclo de charlas con mirada innovadora sobre presente y futuro. En su primera edición participará Damián Di Pace, economista y director de Di Pace & Co., quien abordará el futuro de la economía en el contexto eleccionario 2025. La cita es el martes 19 de agosto a las 14:30, en el Centro de Convenciones Los Maderos, Casino Santa Fe. La entrada es libre y gratuita, con acreditación previa.
Un espacio para pensar el presente y el futuro
La propuesta de Voces en Foco es acercar a la comunidad santafesina contenidos de valor desde múltiples áreas, con un enfoque proactivo e innovador. El ciclo buscará tender puentes entre especialistas y público general para ayudar a comprender tendencias y tomar mejores decisiones en un entorno cambiante.
El orador
Damián Di Pace, referente en economía y finanzas, compartirá tendencias de mercados, consumo y estrategias financieras. Reconocido por su capacidad de explicar con claridad escenarios complejos, aportará insights para empresas, organizaciones y público en general.
Un espacio para reflexionar sobre economía y futuro.
Cómo participar
Fecha y hora: martes 19 de agosto, 14:30.
Lugar: Centro de Convenciones Los Maderos (Casino Santa Fe).
Con Voces en Foco, Torre Puerto propone un espacio de diálogo y actualización sobre temas clave para Santa Fe y la región. La apertura con Damián Di Pace ofrece una hoja de ruta para interpretar el escenario económico de cara a 2025.
