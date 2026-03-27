Wikipedia prohíbe el uso de IA generativa basada en grandes modelos para escribir y editar artículos

Wikipedia prohíbe el uso de Inteligencia Artificial (IA) generativa para escribir o editar artículos en la versión en inglés, al considerar que las herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje pueden infringir sus políticas de contenido.
La enciclopedia restringe la generación y la edición automática de contenido por modelos de lenguaje. Permite solo correcciones básicas y la traducción asistida con supervisión humana.
Wikipedia prohíbe el uso de Inteligencia Artificial (IA) generativa para escribir o editar artículos en la versión en inglés, al considerar que las herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje pueden infringir sus políticas de contenido.
La nueva norma veta la generación de contenido y la edición asistida por modelos que produzcan texto no respaldado por fuentes, y establece dos excepciones: permitir la revisión para corregir errores básicos y autorizar traducciones asistidas siempre con supervisión humana.
La enciclopedia citó asistentes como ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek como ejemplos de sistemas que a menudo alteran el significado del texto y por ello pueden violar las políticas sobre contenido en inglés.
La política subraya que la generación automática de contenido y la edición directa del contenido vulnerable a la modificación quedan sujetas a la prohibición mientras la versión en inglés mantenga la restricción.
La prohibición apunta específicamente a usar herramientas generativas para crear o editar contenido en los artículos, y menciona que la generación por modelos de lenguaje no debe emplearse para añadir material no verificado.
Como excepción, la norma permite utilizar asistentes generativos para revisar textos con el objetivo de corregir errores básicos, siempre que la IA no introduzca contenido propio ni cambie el sentido respaldado por fuentes.
También se autoriza la traducción de entradas desde otros idiomas a la versión en inglés mediante pautas de traducción asistida por LLM, con supervisión total del editor humano responsable.
Wikipedia detalla que asistentes como ChatGPT, Gemini, Claude y DeepSeek sirven de ejemplo porque pueden modificar el contenido y alterar la fidelidad de las entradas en inglés.
La decisión se fundamenta en la observación de que la generación automática por modelos grandes puede introducir cambios en el significado que no están respaldados por las fuentes citadas en los artículos.
La propuesta que originó la norma fue presentada por la administradora Chaotic Enby, quien defendió que la medida empodere a las comunidades de editores y deje en manos de los usuarios la aceptación de la Tecnología.
Chaotic Enby, autora de la propuesta, celebró la medida y dijo: “Deseo que esto pueda dar lugar a un cambio más amplio, que empodere a las comunidades de otras plataformas y que se convierta en un movimiento en el que los propios usuarios sean los que decidan si la IA debe ser aceptada y en qué medida”.