Consumo masivo

YPF FULL vendió más de 20 millones de cafés en el primer semestre, un 15% más que en 2024

Entre enero y julio, la red de tiendas de conveniencia de YPF comercializó 20.002.308 cafés, con un promedio diario de casi 98 mil unidades. También reportó cifras récord en medialunas, hamburguesas y alfajores.