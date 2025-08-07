El Litoral cumple 107 años: una historia que no deja de renovarse

Fundado en 1918, El Litoral celebra su aniversario 107 con una fuerte presencia digital: más de 12 millones de visitas mensuales, 3 millones de usuarios únicos, casi un millón de seguidores en redes, un podcast que es referente y una agenda cultural en expansión. Radiografía de un medio que transforma su legado en innovación.

El Litoral llega a su aniversario número 107 con más vitalidad que nunca. Fundado el 7 de agosto de 1918, el medio más emblemático de la región no solo celebra su historia, sino que se consolida en el ecosistema digital santafesino como uno de los referentes más importantes del interior del país.

Lejos de aferrarse a su legado impreso, El Litoral ha sabido adaptarse a los nuevos consumos informativos: hoy alcanza más de 12 millones de vistas mensuales en su sitio web, produce uno de los podcasts más escuchados del país, desarrolla contenidos audiovisuales en múltiples plataformas, mantiene una comunidad digital cercana al millón de seguidores y lanza productos complementarios como su Agenda Cultural digital, que ya proyecta su expansión regional.





Más de 12 millones de visitas en julio

En julio de 2025, el sitio digital de El Litoral superó las 12.671.108 vistas y alcanzó 3.087.147 usuarios únicos, lo que representó un aumento del 8,2 % en usuarios respecto a junio.

Los temas del día: el podcast informativo de El Litoral

El ciclo diario Los Temas del Día, disponible a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en la web de El Litoral, se consolida como una propuesta sonora de referencia. Con un estilo directo, breve y riguroso, el podcast acompaña cada jornada a miles de santafesinos desde primera hora.

Con un promedio de 28.000 escuchas diarias y un acumulado que ya se acerca a las 30.000.0000 de reproducciones, se posiciona como uno de los productos periodísticos más exitosos del grupo. Conducido por Gustavo Ocampo, Los Temas del Día representa un paso firme hacia la diversificación de formatos con calidad editorial.





También en redes

El Litoral mantiene su liderazgo también en redes sociales, con un alcance que supera los 947.000 seguidores entre todas sus plataformas:





Multimedia: videos en crecimiento sostenido

Solo en ellitoral.com, los videos publicados alcanzaron 929.702 reproducciones, consolidando a este formato como una vía de alto impacto para la información y la publicidad. También, el canal de cable, CyD Litoral, se afianza a diario con su emisión 24/7 vía YouTube en donde todos sus contenidos pueden verse a diario junto con todas las producciones audiovisuales de El Litoral.

Sumate al Canal de YouTube de El Litoral

Y mirá todas las producciones audiovisuales.

Agenda Cultural: una guía útil que se expande

Durante las recientes vacaciones de invierno, la Agenda Cultural de El Litoral fue una fuente de consulta diaria para miles de familias que buscaron actividades recreativas, culturales y educativas en Santa Fe y la región. Desde espectáculos infantiles hasta ferias, muestras de arte, talleres y recitales, la herramienta digital permitió ordenar la oferta y facilitar la participación.

A partir de este éxito, El Litoral proyecta ahora la regionalización de la Agenda, extendiéndola a otras ciudades y espacios donde el medio y sus productos digitales tienen presencia. La idea es replicar el modelo de Santa Fe en otras plazas culturales como Rafaela, Reconquista, Rosario, Paraná y alrededores, con información validada, colaborativa y actualizada en tiempo real.

Cargá gratuitamente tus eventos culturales en la agenda de El Litoral.

El Litoral: una red de medios con identidad





Una redacción moderna, una audiencia cada vez más activa

La evolución digital de El Litoral no solo se mide en cifras, sino también en innovación editorial. Con una producción basada en datos, una distribución multiplataforma y nuevos formatos en permanente evolución, el medio se adapta a los hábitos de consumo actuales sin perder su esencia periodística.