Tecnología e Innovación

El Litoral lanza LEO, un asistente de inteligencia artificial que lee, resume y ordena cada noticia por vos

La herramienta, desarrollada íntegramente por los equipos de Desarrollo, Producto y Audiencias de El Litoral, ya está disponible de forma gratuita en cada nota de ellitoral.com. Permite escuchar cualquier artículo como si fuera un audio y acceder a un resumen generado por IA con tres vistas: resumen, puntos clave y datos y nombres.