Leer todas las noticias del día, con el nivel de detalle que cada lector necesita, ya no depende del tiempo disponible. A partir de hoy, El Litoral suma LEO, un asistente de inteligencia artificial que acompaña cada artículo publicado en ellitoral.com desde dos frentes: permite escuchar la nota completa como si fuera un audio, y ofrece un resumen inteligente con tres vistas distintas —resumen, puntos clave y datos y nombres— para quienes prefieren ir directo a lo esencial.
El Litoral lanza LEO, un asistente de inteligencia artificial que lee, resume y ordena cada noticia por vos
La herramienta, desarrollada íntegramente por los equipos de Desarrollo, Producto y Audiencias de El Litoral, ya está disponible de forma gratuita en cada nota de ellitoral.com. Permite escuchar cualquier artículo como si fuera un audio y acceder a un resumen generado por IA con tres vistas: resumen, puntos clave y datos y nombres.
El desarrollo estuvo a cargo íntegramente de personal interno del diario, en un trabajo conjunto entre las áreas de Desarrollo, Producto y Audiencias. La decisión de construir la herramienta puertas adentro, en lugar de tercerizarla, respondió a un objetivo puntual: que el asistente entienda el ADN editorial de El Litoral, respete su estilo periodístico y no dependa de proveedores externos para procesar la información que se publica en el sitio.
Cómo funciona LEO
La herramienta aparece integrada al inicio de cada nota del sitio, antes del cuerpo del artículo, sin interrumpir la lectura tradicional para quien prefiere seguir como siempre. Combina dos funciones que conviven en un mismo panel:
ESCUCHÁ ESTA NOTA
- Audio narrado: un reproductor narra la noticia completa, con controles de play/pausa, retroceso de 10 segundos y velocidad de reproducción ajustable. Pensado para quien quiere “leer con los oídos” mientras maneja, cocina o viaja.
RESUMEN IA: TRES FORMAS DE IR AL GRANO
- Resumen: la noticia condensada en un párrafo, sin perder el sentido de la información original.
- Puntos clave: los datos más relevantes de la nota, en formato de lista, ideales para escanear rápido.
- Datos y nombres: un cuadro con las personas, organismos o cifras que aparecen en la noticia y una breve aclaración de quién o qué es cada uno.
Todo el contenido que genera LEO se apoya exclusivamente en la información publicada por los periodistas de El Litoral: el sistema no incorpora datos externos ni reemplaza el trabajo de la Redacción, sino que lo reorganiza para facilitar su consumo. Cada panel de resumen incluye, además, una aclaración fija: que el contenido fue generado por inteligencia artificial, que puede contener errores y que se recomienda leer la nota completa.
Gratis para toda la audiencia
A diferencia de otras herramientas similares que exigen registro o algún tipo de suscripción, LEO está disponible sin costo para todos los usuarios de ellitoral.com, estén o no suscriptos al diario. La decisión busca ampliar el acceso a la información de calidad y acompañar los nuevos hábitos de lectura, especialmente entre las audiencias más jóvenes.
Un desarrollo 100% propio
Todo el proyecto —desde el diseño de la experiencia hasta la puesta en producción— fue construido por profesionales de la casa, sin intervención de consultoras externas. El equipo trabajó durante meses en pruebas con lectores reales para calibrar el tono de los resúmenes y asegurar que cada formato mantenga la precisión de la información original, un punto especialmente sensible tratándose de un medio de noticias.
“Probamos LEO durante semanas con notas de todas las secciones: policiales, política, economía, deportes. El objetivo siempre fue el mismo: que resuma bien, que no invente nada y que sea útil de verdad”, agregó el equipo de Desarrollo consultado por esta redacción.
Preguntas frecuentes sobre LEO
¿Tiene algún costo usar LEO?
No. Está disponible de forma gratuita para todos los lectores de ellitoral.com.
¿En qué notas está disponible?
Se integra de forma progresiva a las noticias del sitio, comenzando por las secciones de mayor tráfico, como Política, Economía y Policiales.
¿LEO reemplaza a los periodistas de El Litoral?
No. LEO reorganiza y resume contenido ya producido y publicado por la Redacción; no genera noticias propias ni reemplaza el trabajo periodístico.
¿Puede cometer errores?
Como toda herramienta de inteligencia artificial, puede tener imprecisiones. Por eso cada resumen incluye la aclaración “puede contener errores; te recomendamos leer la nota completa”, y el artículo original queda siempre disponible como fuente de verificación final.