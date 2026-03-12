Periodismo e innovación digital

El Litoral integra el Pinpoint Project de Google y abre un siglo de historias santafesinas al mundo

El medio es parte de un programa global que impulsa la apertura de archivos periodísticos a través de herramientas de inteligencia artificial. La primera entrega, "Memorias de Santa Fe", invita a recorrer la vida cotidiana de la ciudad en el siglo XX desde las páginas del diario centenario.