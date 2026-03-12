El Litoral integra el Pinpoint Project de Google y abre un siglo de historias santafesinas al mundo

El Litoral fue seleccionado para integrar el Pinpoint Project, un programa de Google que convoca a medios de distintos países a digitalizar, organizar y publicar colecciones documentales vinculadas a su trabajo periodístico. Con esta incorporación, el diario santafesino pone a disposición del público parte de su archivo histórico a través de una plataforma de tecnología aplicada al periodismo y la investigación.
Memorias de Santa Fe, la primera colección
La primera entrega del proyecto se titula "Memorias de Santa Fe" y propone un recorrido por episodios de la historia local registrados en las páginas del centenario diario. La investigación tiene como horizonte la búsqueda de historias cercanas a la cotidianidad y a las vivencias de los santafesinos del siglo pasado: relatos que permiten observar cómo se construyeron los imaginarios y las representaciones colectivas de una ciudad que, en las primeras décadas del siglo XX, se transformaba de manera acelerada.
La decisión de hablar de "memorias" en plural no es casual. Cada historia local funciona como un lente que ilumina aspectos distintos de la trama social, tendiendo un puente entre el archivo y el recuerdo. A lo largo del año, El Litoral publicará nuevas colecciones temáticas que continuarán este trabajo de investigación y apertura documental.
Qué es Pinpoint
Pinpoint es una herramienta gratuita desarrollada por Google como parte de su iniciativa Journalist Studio.
Permite cargar grandes volúmenes de documentos —textos, imágenes, audios—, organizarlos en colecciones y analizarlos mediante inteligencia artificial, facilitando la búsqueda de patrones, nombres, fechas y conexiones dentro de archivos extensos.
Las colecciones pueden hacerse públicas, lo que habilita tanto la investigación periodística como el acceso ciudadano a fuentes primarias. Está disponible en journaliststudio.google.com/pinpoint.