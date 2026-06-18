Néstor Julio Guerechet S.A. - Laromet S.A. – Unión Transitoria

Empresas constructoras denuncian imposición del gobierno provincial en la reparación de la ruta provincial 23

Obra: “RUTA PROVINCIAL Nº23 Y RUTA PROVINCIAL Nº39 – TRAMO: Ruta ProvincialNº23 (0+000 - 48+720) y Ruta Provincial Nº39 (182+433 - 195+204)” - LICITACION PÚBLICANº01/2025