¿Qué pasa en Santa Fe? Enviá tu noticia o denuncia a El Litoral por WhatsApp

El Litoral pone a disposición de sus lectores un canal de contacto directo para que cualquier persona pueda enviar su noticia, denuncia, reclamo o comentario sobre hechos de interés público. A través de WhatsApp, es posible mandar fotos, videos o mensajes que, una vez recibidos, serán evaluados y verificados por el equipo periodístico antes de su publicación.
Lo recibimos. Lo verificamos. Lo publicamos. El objetivo es facilitar la participación ciudadana y sumar miradas y testimonios que muchas veces son clave para dar visibilidad a problemáticas locales, hechos relevantes o situaciones que afectan a la comunidad.
Todo el contenido recibido es sometido a un proceso de verificación periodística. Esto implica contrastar datos, confirmar hechos y evaluar la relevancia de la información antes de publicarla. En caso de que el material sea aprobado, El Litoral garantiza la protección de la identidad de la persona que lo envió, respetando la privacidad y seguridad de las fuentes.
Este canal de comunicación no solo busca ampliar el alcance de la cobertura informativa, sino también fortalecer el vínculo entre el medio y sus lectores.
Las denuncias, reclamos o comentarios pueden abarcar una gran variedad de temas: desde problemas en la vía pública, cortes de servicios, emergencias, eventos culturales, deportivos o comunitarios, hasta historias inspiradoras y propuestas constructivas. Lo importante es que la información sea clara, precisa y respaldada por evidencia visual o testimonial.