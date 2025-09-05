Accidente vial en Asia

Tragedia en Sri Lanka: un colectivo cayó por un precipicio y murieron 15 personas

El siniestro ocurrió en la madrugada del viernes en la localidad de Badulla, cuando un autobús perdió el control en una curva y se precipitó más de 300 metros. Además de los fallecidos, varias personas resultaron con heridas de distinta gravedad.