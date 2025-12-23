Texas: cinco muertos tras el desplome de una aeronave de la Marina mexicana

Un accidente aéreo ocurrido este lunes en las inmediaciones de Galveston, Texas, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, dos sobrevivientes rescatados y una persona que continúa no localizada. La aeronave, perteneciente a la Marina mexicana, se encontraba en una misión de apoyo médico cuando se produjo el siniestro, según informó la Secretaría de Marina (Semar).
El hecho generó un inmediato operativo de emergencia en el que participaron autoridades mexicanas y estadounidenses, mientras avanzan las tareas de búsqueda y las investigaciones para determinar las causas del desplome.
Quiénes viajaban en la aeronave
De acuerdo con la información oficial, en el avión viajaban ocho personas en total. Cuatro de ellas formaban parte de la tripulación naval, mientras que las otras cuatro eran civiles que participaban de la misión humanitaria.
Tras el impacto, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate de manera inmediata. La operación se llevó adelante en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, que logró localizar y rescatar a seis ocupantes de la aeronave.
El operativo de rescate
Las autoridades estadounidenses lograron rescatar a seis personas, aunque dos de ellas no presentaban signos vitales al momento de ser halladas. Otras dos personas recibieron asistencia tras ser localizadas con vida.
En paralelo, una persona continúa desaparecida y es buscada por equipos especializados que trabajan en la zona del accidente. Las tareas de rastreo permanecen activas y se desarrollan tanto por aire como por agua, dadas las características del área donde ocurrió el desplome.
Plan Marina
La aeronave siniestrada, un King Air ANX 1209, cumplía una misión de carácter humanitario en el marco del Plan Marina. La operación se realizaba en conjunto con la Fundación Michou y Mau, una organización dedicada a la asistencia de niños con quemaduras graves.
Desde la Secretaría de Marina destacaron el carácter solidario de la misión y expresaron su acompañamiento a los familiares de las víctimas. Además, informaron que mantienen contacto permanente con el Consulado General de México en Houston para avanzar con los trámites correspondientes.
Investigación en curso
La Semar indicó que, por el momento, no se difundieron las identidades de las personas fallecidas. También confirmó que se iniciarán las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente, que ocurrió durante la aproximación de la aeronave en territorio estadounidense.
Las autoridades mexicanas expresaron públicamente sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, mientras continúan las tareas de búsqueda y se aguardan nuevos reportes oficiales sobre el estado de la persona aún no localizada.