#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
A pesar de la amenaza

Argentina nombró oficialmente a la Fuerza Quds de Irán como una organización terrorista

Fue mediante la publicación de una resolución. El gobierno persa había cuestionado la decisión respecto a la división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Imagen ilustrativa. Fuerza Quds.Imagen ilustrativa. Fuerza Quds.
Seguinos en
Por: 

Argentina formalizó este martes el nombramiento de la Fuerza Quds de Irán como una organización terrorista tras la publicación del Boletín Oficial de Nación.

Mirá tambiénIrán criticó la decisión de Argentina de declarar como terrorista a la Fuerza Quds

Se trata de la oficialización de lo anunciado el pasado sábado 17 de enero por la Cancillería argentina. La Resolución Conjunta 1/2026 con fecha de este martes 20 de enero indica que se incluye a esta división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Imagen ilustrativa. Fuerza Quds.Imagen ilustrativa. Fuerza Quds.

El documento, a pesar de tratarse de una medida en consonancia con el acercamiento ideológico del presidente Javier Milei con Israel, cuenta sólo con las firmas de la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno.

El texto argumenta que “conforme surge de los informes de carácter reservado elaborados por las áreas competentes de los Ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que justifican la presente resolución conjunta, la organización terrorista “FUERZA QUDS” representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

Pablo Quirno.Pablo Quirno.

Uno de los elementos más cercanos en la cronología respecto a la Guardia Revolucionaria y Argentina fue la designación a mediados de 2025 de Ahmad Vahidi, ex ministro del Interior de Irán, ex ministro de Defensa, nuevamente como jefe de la Guardia Revolucionaria. Su nombre se incluye dentro de los buscados por Interpol en el marco de la causa AMIA.

Amenazas desde Irán

El Gobierno de Irán cuestionó con dureza la decisión del presidente Javier Milei de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

Mirá tambiénIrán designó como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional” y la consideró incluso “peligrosa desde el punto de vista político”.

En ese marco, el funcionario advirtió que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, al sostener que etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país soberano resulta “inadmisible”.

Resolución Conjunta 1/2026 by El Litoral

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Irán
Atentado a la AMIA
Javier Milei
Israel

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro