Netanyahu reapareció con un mensaje en plena festividad de Irán: “La luz triunfe sobre la oscuridad”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este lunes un video en el que felicita al “valiente pueblo de Irán” por el comienzo del Festividad de las Luces, que simboliza la antigua creencia de que “la luz triunfará sobre la oscuridad, que el bien triunfará sobre el mal”.
“Este año, esta festividad tiene un significado especial”, expresó el premier israelí. “Celébrenla con sus amigos, su familia y sus seres queridos”, agregó
“Aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz Nowruz, un año de libertad”, dijo Netanyahu en el mensaje en inglés y con subtítulos también en inglés y en persa. “Un nuevo comienzo de esperanza para todos ustedes, mis queridos amigos”, concluye.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Irsael.
"Al valiente pueblo de Irán, les deseo, como cada año, unas felices fiestas, comenzando con el Festival de las Luces. Simboliza la antigua creencia del pueblo iraní de que la luz triunfará sobre la oscuridad, de que el bien triunfará sobre el mal", se sumó en el pie del mensaje
El primero de los videos
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó horas previas un video irónico en redes sociales para desmentir los rumores virales que afirmaban que había muerto o que había sido reemplazado por un video generado con inteligencia artificial. En la grabación, el mandatario aparece en un café, tranquilo y tomando una bebida, mientras bromea con las versiones que circulaban en internet.
Las especulaciones comenzaron después de que circulara un clip de una comparecencia suya en el que, por un efecto visual o de perspectiva, parecía tener seis dedos en una mano. Ese detalle llevó a algunos usuarios de redes a afirmar que el video estaba manipulado con inteligencia artificial e incluso a difundir teorías conspirativas sobre su supuesta muerte
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Irsael. Crédito: REUTERS/Amir Cohen
Ante la viralización del tema, Netanyahu respondió con humor: en el video muestra claramente ambas manos y comenta irónicamente algo similar a “¿quieren contar mis dedos?”, evidenciando que tiene cinco en cada mano. De esa forma buscó desmontar las teorías que circulaban en redes sociales.
Las autoridades israelíes también calificaron las versiones sobre su muerte como “noticias falsas”, mientras que verificadores y medios internacionales confirmaron que el primer ministro está vivo y que las imágenes que generaron sospechas se debieron a una ilusión visual en un fotograma del video original.