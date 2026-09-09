El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, firmó este miércoles un decreto que disuelve el Parlamento y convocó elecciones parlamentarias anticipadas para el 25 de octubre, en las que se presentará como candidato a primer ministro.
Se disolvió el Parlamento de Serbia y se llamó a elecciones anticipadas
El presidente serbio, Aleksandar Vucic, firmó este miércoles el documento. Los comicios adelantados serán el 25 de octubre, en las que el mandatario se presentará como candidato a primer ministro.
Una idea adelantada
El primer ministro de Serbia, Djuro Macut, había propuesto formalmente el lunes por la tarde la disolución del Parlamento en una transmisión televisiva en vivo luego de una sesión extraordinaria del Gobierno, despejando el camino para la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas.
"Sugiero que el Gobierno de la República de Serbia, de conformidad con la Constitución, proponga al presidente de la República que disuelva la Asamblea Nacional y convoque a elecciones para los miembros del Parlamento", dijo Macut.
Agregó que el actual Gobierno continuaría desempeñando sus deberes, para el logro de sus objetivos establecidos, y contribuir al mayor progreso de Serbia hasta la elección de un nuevo Gobierno.
La explicación de la medida y sus alcances
De acuerdo con la Constitución de Serbia, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional con base en una propuesta razonada del Gobierno y simultáneamente convocar a elecciones parlamentarias.
La propuesta surgió luego de una reciente sesión de la Junta Principal del Partido Progresista Serbio (SNS), en la que el partido nominó por unanimidad al presidente Aleksandar Vucic como su candidato para el cargo de primer ministro en la próxima elección parlamentaria.
Vucic dijo en la sesión de comienzos de semana que dimitirá como presidente luego de completar sus actividades de Estado previstas y las visitas al extranjero programadas, para entonces contender en la elección parlamentaria.
Mencionó que si el SNS gana la elección, el nuevo Gobierno será simplificado para quedar conformado por un primer ministro y no más de 12 ministros.
Vucic señaló previamente que las elecciones parlamentarias tendrán lugar el 25 de octubre, y que convocaría a elecciones a más tardar el 9 o 10 de septiembre. De acuerdo con la legislación serbia, el lapso entre la convocatoria y la realización de la elección no será menor a 45 días ni mayor a 60.