Un cruce de versiones sobre una reunión en Doha vuelve a tensar el alto al fuego en Medio Oriente.
Trump anunció una nueva reunión con Irán, pero desde Teherán lo desmienten
El mandatario norteamericano aseguró que le fue requerido e encuentro y que "tendrá lugar mañana en Doha". El régimen iraní negó la versión y aumentó la incertidumbre sobre el calendario de negociaciones.
Este lunes, Donald Trump afirmó en redes sociales que Teherán pidió una reunión en el marco de la tregua acordada tras enfrentamientos en el estrecho de Ormuz. Además, insistió en que “Irán jamás tendrá un arma nuclear” y destacó la baja de los precios del petróleo.
En contraste, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó que existan planes inmediatos para un encuentro entre equipos técnicos en los próximos días, una respuesta que contradice sobre la fecha y generó incertidumbre sobre la concreción del diálogo y el calendario de negociaciones entre ambos países.
El presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que Qatar liberaría 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, y esa mención a los fondos pareció orientada a convencer al público iraní sobre el acuerdo provisional; la referencia sobre recursos y la gestión del estrecho subrayaron dudas sobre el alcance del entendimiento.
Por el momento, la agencia Axios informó que Estados Unidos e Irán acordaron suspender sus ataques mutuos en el estrecho para volver a entablar conversaciones, y permitir el tránsito libre de embarcaciones. Pero el cruce de versiones devuelve la incertidumbre.
Dudas sobre Doha
La contradicción entre la versión difundida por Trump y la negación del ministerio iraní agudizó la incertidumbre sobre la próxima reunión; la disputa sobre la fecha en Doha evidenció que no hay consenso público entre las partes sobre el calendario de diálogo.
Funcionarios citados por Axios señalaron que las conversaciones se reorientaron hacia la seguridad de la navegación y que el traslado de Suiza a Qatar cambió la agenda original, lo que complica confirmar una fecha concreta para la reunión técnica.
La diferencia de versiones complicó además la comunicación entre ambos gobiernos: mientras un lado presentó una cita inminente, el otro negó planes inmediatos, y esa discrepancia alimentó interrogantes sobre quién coordina el calendario y cómo se avanzará en las negociaciones.
Seguridad en Ormuz
El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio establece que Irán debe garantizar el paso seguro de los buques y prevé cooperación con Omán para definir la futura administración del estrecho, pero ambas partes se acusaron mutuamente de incumplimientos.
La escalada reciente incluyó ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes y respuestas de Irán con misiles y drones contra Kuwait y Bahrein, hechos que mantienen la situación volátil y plantean dudas sobre el alcance real del Alto el fuego temporal.
El canciller iraní Abbas Aragchi advirtió que cualquier intento de modificar las condiciones actuales en el estrecho podría incrementar las tensiones y retrasar la reapertura plena, una advertencia con impacto institucional sobre la gestión del tránsito marítimo.
La consecuencia más inmediata es la persistente incertidumbre institucional y operativa: con versiones enfrentadas sobre la reunión y episodios de violencia recientes, la concreción del calendario y el alcance de las negociaciones siguen en duda.