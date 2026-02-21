Venezuela liberó a 379 presos políticos tras aprobar una ley de amnistía
La medida comenzó a aplicarse tras la sanción de la norma y se concretó luego de jornadas de protesta de familiares, mientras especialistas y organismos analizan el alcance real del beneficio y los sectores que podrían quedar excluidos.
Familiares de detenidos siguieron con expectativa el inicio de las excarcelaciones.
La justicia de Venezuela otorgó la noche del viernes la libertad a 379 presos políticos, apenas 24 horas después de la aprobación de una ley de amnistía considerada histórica. La norma busca reordenar el escenario institucional tras la salida del poder de Nicolás Maduro y marcar el inicio de una nueva etapa política en el país.
El anuncio fue realizado por el parlamentario Jorge Arreaza, designado para supervisar la implementación del proceso. Según precisó, los beneficiarios “deben ser excarcelados entre la noche de hoy y la mañana de mañana”, en un operativo que comenzó de manera inmediata.
La decisión llegó luego de semanas de protestas, manifestaciones y huelgas de hambre encabezadas por familiares de los detenidos, quienes reclamaban avances concretos tras años de encarcelamientos por motivos políticos.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez impulsa la excarcelación de opositores.
Elrespaldo delgobierno interino
La presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió la normativa y la presentó como un gesto de apertura democrática. En su intervención pública, sostuvo que la ley apunta a construir “una Venezuela más democrática, más justa, más libre” y definió su promulgación como “un acto de grandeza” en el marco del proceso de transición.
Rodríguez, quien asumió de manera temporal tras haber sido vicepresidenta del gobierno anterior, remarcó el carácter simbólico de la medida al afirmar que “hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”.
De acuerdo con datos de la oenegé Foro Penal, antes del anuncio permanecían detenidas cerca de 650 personas consideradas presos políticos. Esto, a pesar de que el actual gobierno interino ya había otorgado libertades condicionales a otros 448 opositores tras la captura de Maduro en una operación estadounidense a comienzos de enero.
La ley de amnistía destinada a otorgar clemencia inmediata a las presos politicos.
Pese al avance administrativo, especialistas y organizaciones advierten que el impacto de la ley podría ser limitado. Señalan que cientos de detenidos, especialmente militares acusados de delitos calificados como terroristas, quedarían excluidos del beneficio.
Apoyo de lasFuerzas Armadas
El ministro de Defensa Vladimir Padrino respaldó públicamente la iniciativa a través de un comunicado oficial. Allí afirmó que la ley “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política” y la definió como un paso clave para alcanzar “la estabilidad de la nación”.
Mientras continúan las excarcelaciones, el proceso sigue siendo observado con atención tanto por los familiares de los detenidos como por distintos sectores políticos y sociales, que esperan que la amnistía se traduzca en un cambio real y sostenido.