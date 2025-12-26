Un hombre apuñaló a tres mujeres en el metro de París y fue detenido

Una serie de ataques con cuchillo conmocionó este viernes a París, cuando un hombre apuñaló a tres mujeres en diferentes estaciones de la Línea 3 del metro. El hecho ocurrió durante la tarde, en medio del refuerzo de seguridad habitual por las fiestas de fin de año.
Los hechos se registraron entre las 16:15 y las 16:45, en las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra. En todos los casos, las víctimas fueron rápidamente asistidas por servicios de emergencia. Ninguna de ellas presenta heridas de gravedad, según medios locales como Le Figaro.
Las víctimas fueron asistidas rápidamente y sus heridas no son graves. Foto: Reuters
Un sospechoso con antecedentes psiquiátricos
El atacante fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y la geolocalización de su teléfono móvil. Fue detenido horas después en su domicilio, ubicado en Sarcelles, al norte de París, según informó la fiscalía. La hipótesis de terrorismo fue descartada.
Según testigos, el agresor vestía un abrigo caqui y fue descrito como un hombre delgado, de origen africano. Atacó primero en République, donde apuñaló a una mujer en la pierna, luego continuó hacia las otras estaciones. Huyó utilizando la línea 8 del metro.
París en estado de alerta durante las fiestas
La RATP, empresa operadora del metro, desplegó equipos de seguridad adicionales tras los ataques. La capital francesa se encuentra bajo vigilancia reforzada en el contexto de las celebraciones de fin de año, debido a lo que las autoridades califican como “una amenaza terrorista elevada”.
El ministro del Interior, Laurent Nunez, había solicitado días atrás “máxima vigilancia” en todo el país. Francia mantiene un despliegue especial en estaciones, aeropuertos y sitios turísticos, ante el temor de atentados o episodios de violencia urbana.