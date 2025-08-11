#HOY:

Australia anunció que reconocerá al Estado de Palestina en septiembre

Lo hará "para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza", indicó el primer ministro en acusación a Israel. Los más recientes habían sido Chile y Uruguay.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, anunciando este lunes la decisión. Crédito: REUTERS
 12:58

Australia reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, anunció este lunes el primer ministro, Anthony Albanese, sumándose a la presión sobre Israel.

En una conferencia de prensa en la sede del Parlamento en Canberra, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, Albanese afirmó que Australia reconocerá el "derecho" del pueblo palestino a tener un "Estado propio."

Australian Minister for Foreign Affairs Penny Wong looks on as Prime Minister Anthony Albanese speaks during a press conference at Parliament House in Canberra, Australia, August 11, 2025. Prime Minister Albanese says Australia will recognise a Palestinian state at UN general assembly. AAP/Mick Tsikas via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.Anthony Albanese, primer ministro de Australia, anunciando este lunes la decisión. Crédito: REUTERS

"Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza," dijo el mandatario y señaló que su gabinete se reunió el lunes por la mañana y respaldó la medida de reconocer la soberanía palestina como parte de un "esfuerzo global coordinado" que gana impulso para una solución de dos Estados.

FILE PHOTO: Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, who was killed in an Israeli strike on August 10, 2025, stands at a landfill as he reports the news in Gaza City August 13, 2024. REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File PhotoLasmuertes de los periodistas de Al Jazeera es la polémica más reciente. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Chile y Uruguay también

Chile y Uruguay condenaron en las últimas horas la reciente aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel para la ocupación de la ciudad de Gaza, en Medio Oriente.

Es una medida que “contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”, manifestó la cancillería chilena. “La posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente”, difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.

Chile's President Gabriel Boric waves following a joint statement during the "Democracy Always" meeting in Santiago, Chile, July 21, 2025. REUTERS/Pablo SanhuezaGabriel Boric, presidente de Chile. Crédito: REUTERS/Pablo Sanhueza

Por su parte, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay condenó a través de un comunicado de la Cancillería la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte del Gabinete de Seguridad de Israel, acción que “representa una grave violación al Derecho Internacional”.

(250722) -- MONTEVIDEO, 22 julio, 2025 (Xinhua) -- El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, habla durante una conferencia conjunta con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llevada a cabo en la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno uruguayo, en Montevideo, capital de Uruguay, el 22 de julio de 2025. Sánchez abogó el martes por una pronta concreción del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea, tras ser recibido por Orsi en Montevideo. (Xinhua/Nicolás Celaya) (nc) (jg) (ra) (vf)El presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Crédito: Xinhua/Nicolás Celaya

Esta medida “aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto” y “amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza”, según el texto divulgado esta noche en Montevideo.

