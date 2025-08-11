Australia anunció que reconocerá al Estado de Palestina en septiembre

Australia reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, anunció este lunes el primer ministro, Anthony Albanese, sumándose a la presión sobre Israel.
Lo hará "para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza", indicó el primer ministro en acusación a Israel. Los más recientes habían sido Chile y Uruguay.
En una conferencia de prensa en la sede del Parlamento en Canberra, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, Albanese afirmó que Australia reconocerá el "derecho" del pueblo palestino a tener un "Estado propio."
"Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Medio Oriente y poner fin al conflicto, al sufrimiento y al hambre en Gaza," dijo el mandatario y señaló que su gabinete se reunió el lunes por la mañana y respaldó la medida de reconocer la soberanía palestina como parte de un "esfuerzo global coordinado" que gana impulso para una solución de dos Estados.
Chile y Uruguay condenaron en las últimas horas la reciente aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel para la ocupación de la ciudad de Gaza, en Medio Oriente.
Es una medida que “contraviene gravemente el derecho internacional y que amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región”, manifestó la cancillería chilena. “La posible consolidación de una ocupación total sobre Gaza podría empujar a cerca de 2 millones de personas a condiciones extremas de vulnerabilidad, en un contexto de devastación de la infraestructura civil, escasez crítica de insumos básicos, y daño ambiental severo y persistente”, difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en un comunicado.
Por su parte, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay condenó a través de un comunicado de la Cancillería la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte del Gabinete de Seguridad de Israel, acción que “representa una grave violación al Derecho Internacional”.
Esta medida “aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto” y “amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza”, según el texto divulgado esta noche en Montevideo.
