Accidente en Londres: un colectivo se subió a la vereda y dejó varios heridos

Un autobús rojo de la línea 24 se subió repentinamente a la vereda en las inmediaciones de la estación de Victoria, en el corazón de Londres, provocando la hospitalización de varias personas, entre ellas el conductor del vehículo. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales, aunque el susto fue mayúsculo.
Según informó la Policía Metropolitana (Met), la rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el número de heridos fuese mayor, aunque aún se desconocen las causas exactas del incidente.
Hasta el momento, ninguna persona fue detenida y las autoridades mantienen abierta una investigación para dilucidar si hubo fallas técnicas, humanas o circunstancias externas que explican el salto del colectivo a la vereda.
Acciones inmediatas
Tras el suceso, las imágenes captadas en el lugar exhiben la parte frontal del autobús visiblemente dañada, evidencia gráfica del fuerte impacto al momento de subir a la acera.
Las autoridades locales procedieron de inmediato a cortar la calle, desviando el tránsito en una zona altamente transitada y frecuente por turistas.
Testigos y contexto
Testigos presentes en el lugar relataron que el autobús se desplazaba a gran velocidad antes de subir a la acera, lo que sugirió una situación de riesgo extremo en una zona conocida por su alta afluencia peatonal y cerca de la estación de tren de Victoria.
El conductor, parte de los lesionados, fue trasladado junto a otros peatones a centros asistenciales, donde se encuentran en observación. Aunque las fuentes no especificaron el grado de las lesiones, descartaron fallecimientos en el lugar.
