La bacteria conocida popularmente como “come carne” provocó 14 muertes durante 2026 en Florida y Luisiana, según los últimos registros de las autoridades sanitarias de ambos estados. Cada uno informó siete fallecimientos, una cifra superior a la registrada durante el año pasado.
Alerta en Estados Unidos por la bacteria “come carne”: ya provocó 14 muertes
Los fallecimientos se distribuyeron entre Florida y Luisiana, donde también aumentaron las infecciones. Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos de ingresar al mar con heridas abiertas y consumir mariscos crudos.
El incremento de las infecciones encendió las alertas en el sur de Estados Unidos, donde los organismos de salud mantienen el seguimiento de los contagios y advierten sobre los riesgos de exponerse a aguas contaminadas, especialmente cuando existen heridas en la piel.
Florida y Luisiana concentran 14 muertes
En Florida, el Departamento de Salud confirmó 36 casos de infección y siete fallecimientos en lo que va del año. Los números superan los registrados durante 2025, cuando se habían contabilizado 33 contagios y cinco muertes.
Las dos víctimas más recientes fueron reportadas en los condados de Escambia y Hillsborough. Sin embargo, las autoridades no informaron las fechas exactas en las que ocurrieron los fallecimientos.
En Luisiana, por su parte, se notificaron 21 infecciones, dos más que en el balance difundido a fines de septiembre. De ese total, 19 estuvieron relacionadas con la exposición de heridas abiertas al agua de mar, mientras que las otras dos tuvieron distintos mecanismos de transmisión. Los datos corresponden a la actualización del 18 de noviembre.
Cómo evolucionan los contagios
La presencia de bacterias del género Vibrio también fue detectada en otros puntos del sur estadounidense.
En Misisipi, las autoridades sanitarias identificaron cuatro casos de Vibrio vulnificus entre un total de 34 infecciones provocadas por bacterias de ese género. En ese estado no se registraron muertes.
Alabama, en tanto, informó 16 casos de vibriosis, uno de ellos fatal. Sin embargo, no se especificó qué especie de bacteria provocó esa infección.
A nivel nacional, los registros provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 1541 infecciones por bacterias del género Vibrio y otras similares hasta el 14 de noviembre. En el mismo período del año anterior se habían informado 1466 casos.
Los incrementos más importantes se observaron en Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Luisiana. En cambio, otros estados del sur, como Carolina del Norte, Georgia y Misisipi, registraron una disminución de los contagios.
Cómo se transmite la bacteria “come carne”
Las autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones al ingresar al mar si se tienen heridas abiertas, ya que la bacteria Vibrio vulnificus puede ingresar al organismo a través de lesiones en la piel.
También advierten sobre los riesgos de consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, que pueden estar contaminadas.
Los contagios suelen aumentar entre mayo y octubre, cuando las temperaturas del agua son más elevadas y se generan condiciones favorables para la proliferación de estas bacterias.
Cuáles son los síntomas
La denominación popular de bacteria “come carne” está relacionada con las lesiones graves que puede provocar en los tejidos. Una infección puede ocasionar ampollas y daños en la piel, además de síntomas como fiebre, escalofríos y presión arterial baja.
La evolución puede ser especialmente rápida en los cuadros graves. En ese sentido, el Departamento de Salud de Luisiana advirtió sobre la peligrosidad de esta infección y señaló: “Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse”.
Por este motivo, las autoridades insisten en evitar el contacto de heridas abiertas con el agua de mar y prestar atención a cualquier síntoma que aparezca después de una posible exposición.