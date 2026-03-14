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Tensión en Irak

Atacaron el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad

Una explosión registrada al amanecer provocó una densa columna de humo dentro de la Zona Verde de Bagdad, luego de que un dron o un misil impactara en el recinto diplomático.

Autoridades investigan si el impacto fue causado por un dron o un misil. Crédito: REUTERS.Autoridades investigan si el impacto fue causado por un dron o un misil. Crédito: REUTERS.
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Una intensa columna de humo negro se elevó este sábado por la mañana sobre el complejo diplomático de Estados Unidos en Bagdad luego de un ataque registrado al amanecer, en un contexto de creciente tensión en la región.

El hecho fue confirmado por fuentes de seguridad iraquíes y ocurrió pocas horas después de una serie de operativos y bombardeos dirigidos contra grupos armados locales, lo que profundizó el clima de inestabilidad en la capital de Irak.

Explosión en el complejo diplomático

Imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron humo saliendo desde el interior del recinto diplomático, ubicado en la denominada Zona Verde de Bagdad, el área fortificada donde se concentran embajadas y sedes gubernamentales.

An Iraqi army Humvee stands guard near the U.S. Embassy, after Iraqi security sources said the embassy was hit in a missile attack, in Baghdad, Iraq, March 14, 2026. REUTERS/Ahmed SaadEl incidente ocurrió en medio de una creciente tensión en Irak. Crédito: REUTERS.

El episodio generó un fuerte despliegue de seguridad mientras el personal diplomático y las autoridades locales evaluaban los posibles daños dentro del complejo.

Versiones contradictorias

Las primeras informaciones reflejaron distintas hipótesis sobre el origen del impacto. Un responsable de seguridad iraquí aseguró que el ataque fue realizado mediante un dron que alcanzó la sede diplomática.

Smoke rises from the U.S. embassy building, after Iraqi security sources said the embassy was hit in a missile attack, in Baghdad, Iraq March 14, 2026 in this screen grab obtained from a social media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NEWS USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. BEST QUALITY AVAILABLE. VERIFICATION - Reuters was able to confirm the video from the shape and location of buildings and a water body which matched file and satellite imagery of the area. Date was verified by Iraqi security sources and media reports. Multiple corroborating videos showed smoke rising from the building. No older versions of the video were found posted online before March 14Humo se eleva sobre el complejo diplomático de Estados Unidos tras la explosión. Crédito: REUTERS.

Sin embargo, otros funcionarios citados por la prensa internacional indicaron que el impacto habría sido provocado por un misil que cayó en un helipuerto ubicado dentro del perímetro del recinto.

Las autoridades continúan investigando qué tipo de proyectil fue utilizado y desde dónde se habría lanzado.

Escalada de violencia en la capital iraquí

El incidente se produjo pocas horas después de una serie de ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní que opera en Bagdad. De acuerdo con fuentes de seguridad, esas operaciones dejaron al menos dos personas muertas antes del amanecer.

Mientras tanto, la situación en la Zona Verde permanece bajo estricta vigilancia. Las fuerzas de seguridad trabajan para determinar el alcance de los daños y esclarecer las circunstancias del ataque contra la representación diplomática estadounidense.

Este nuevo episodio se suma a una cadena de hechos violentos registrados durante las primeras horas del 14 de marzo, lo que evidencia un recrudecimiento del conflicto en territorio iraquí.

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