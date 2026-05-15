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Alerta en Ituri

La OMS movilizó expertos tras un nuevo brote de ébola en Congo

Hay cuatro muertes confirmadas en laboratorio por esta enfermedad y otras 65 sospechosas. Las autoridades de la República Democrática del Congo tienen registrados 246 casos.

Según la OMS, Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola.Según la OMS, Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes (15.05.2026) que está movilizando a sus expertos a la provincia de Ituri, en la región noreste de la República Democrática del Congo (RDC), para ayudar a las autoridades a contener lo que constituye el decimoséptimo brote de ébola en este país desde 1976, que hasta ahora ha dejado cuatro muertes confirmadas.

World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks during a joint press conference with Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (not pictured) at Moncloa Palace, in Madrid, Spain, May 12, 2026. REUTERS/Violeta Santos MouraTedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

"Se ha confirmado una epidemia de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ituri", escribió en la red social X la agencia Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, con sede en Etiopía. La entidad atribuye a este brote cuatro muertes confirmadas en laboratorio, a la vez que ha registrado 246 casos sospechosos, 65 de ellos mortales.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que había sido informado que trece casos han dado positivo en pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa, a 1.400 kilómetros de Ituri y hasta donde las muestras han tenido que ser llevadas. "La República Democrática del Congo cuenta con una sólida trayectoria en la respuesta y el control del ébola", indicó Tedros.

Más expertos

Tedros anunció también que en los próximos días más expertos de la OMS —especializados en comunicación de riesgos y participación comunitaria, prevención y control de infecciones, atención clínica y logística— se unirán al equipo que ya se encuentra en Ituri.

Asimismo, la organización envió suministros médicos y equipos de protección, y ha destinado medio millón de dólares de su fondo para emergencias para apoyar de forma inmediata la respuesta.

"El brote nos recuerda la amenaza persistente que suponen los brotes de enfermedades para la salud humana y la importancia de la cooperación y la solidaridad para fortalecer continuamente la seguridad sanitaria mundial", declaró Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra.

La OMS recordó que la región donde se declaró el brote es muy inestable, la población sufre una crisis humanitaria por un conflicto armado y el movimiento de personas es constante por comercio.

Health workers carry the body of an Ebola virus victim in the Waterloo district of Freetown, October 21, 2014. Authorities in Sierra Leone imposed a curfew in the eastern town of Koidu on Tuesday after a dispute between youth and police over a suspected case of Ebola degenerated into gunfire and rioting, officials said. Picture taken October 21, 2014. REUTERS/Josephus Olu-Mamma (SIERRA LEONE - Tags: DISASTER HEALTH POLITICS CIVIL UNREST) sierra leona sierra leona traslado muerto por el ebola epidemia mundial de ebola muertes muertos cuerpos cadaveresEsta fiebre hemorrágica altamente contagiosa ha causado 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

El virus del ébola es mortal en muchos casos. Esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa ha causado 15.000 muertes en África en los últimos 50 años. El último brote registrado en la RDC hasta ahora, en agosto de 2025 en el centro del país, causó al menos 34 muertes antes de ser declarado erradicado en diciembre.

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