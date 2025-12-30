Bukele dice que le gustaría seguir diez años más en el poder
Lo aseguró en una entrevista con el youtuber español The Grefg. Aunque aclaró que depende de “Dios, su familia y el país”, la Asamblea Legislativa ya aprobó una reforma para habilitar un tercer mandato consecutivo.
El nuevo esquema habilita a Bukele a gobernar hasta 2033 si se postula y gana en 2027. Foto: Reuters
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que le gustaría continuar en el poder “diez años más”, aunque matizó que es solo un deseo personal y no una decisión tomada. Lo dijo en una entrevista informal con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, grabada en la Casa Presidencial de San Salvador.
“Yo estoy diciendo como mi gusto, no quiere decir que esto tiene que pasar”, aclaró Bukele, que asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, algo que en su momento contradecía la Constitución.
En el mismo diálogo, reveló que tenía un acuerdo con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para dejar el poder en 2029, pero que ese plazo podría extenderse si se presenta nuevamente. “Si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, afirmó.
Bukele junto a Milei en Casa Rosada. Foto: Reuters
Reforma exprés en el Congreso
Sus declaraciones llegan semanas después de que la Asamblea Legislativa —controlada por su partido Nuevas Ideas— aprobara en una sola jornada y sin debate previo una reforma constitucional que le habilita a postularse para un tercer mandato consecutivo.
La modificación afectó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna, y fue ratificada el mismo día, el 31 de julio. Con ese cambio, además, se adelantaron las presidenciales para 2027 y se estableció que, a partir de entonces, el período presidencial será de seis años.
El Congreso de El Salvador aprobó la reelección continua sin debate parlamentario. Foto: Reuters
La defensa de la reelección indefinida
Bukele ya había defendido públicamente la posibilidad de reelegirse indefinidamente. En la red social X, sostuvo: “El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”, agregó, en una crítica a las voces internacionales que cuestionan su concentración de poder.