El presidente de Bulgaria anunció que renunciará al cargo

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció este lunes (19.01.2026) su dimisión tras nueve años en el cargo, en un momento en que el país balcánico se encuentra sin un Gobierno regular, después de la renuncia del Ejecutivo en diciembre tras unas protestas ciudadanas que se iniciaron por la introducción del euro.
La vicepresidenta búlgara, Iliana Yotova.
El puesto será asumido por la vicepresidenta Iliana Yotova.
"Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente. En primer lugar me gustaría pedir perdón por lo que no pude lograr. Pero precisamente mi convicción de que lo lograremos es uno de los principales motivos de esta decisión", dijo Radev, excomandante de la Fuerza Aérea búlgara considerado prorruso, en una declaración emitida en la televisión pública BNT.
El presidente indicó que presentará el martes su dimisión ante el Tribunal Constitucional y que su mandato, que expira en enero de 2027, lo finalizará Yotova, quien tendrá que designar un primer ministro técnico al frente de un Gobierno interino y fijar la fecha de las elecciones legislativas, a finales de marzo o principios de abril.
Se especula que Radev será candidato al Parlamento.
Desconfianza ciudadana
El político destacó que, en sus nueve años de mandato, Bulgaria completó su integración europea.
"Ahora somos miembros de Schengen y de la Eurozona, un horizonte que nuestra sociedad se fijó a finales de los noventa. La pregunta aquí es por qué el logro de estos objetivos no trajo estabilidad ni satisfacción. ¿Por qué los búlgaros dejaron de votar y de confiar en los medios de comunicación y en la Justicia?", se preguntó.
"Nuestra democracia no sobrevivirá si la dejamos en manos de corruptos y extremistas. Depende del compromiso personal de cada uno de nosotros y su confianza me obliga a proteger el Estado, las instituciones y nuestro futuro", agregó el renunciado mandatario, que pareció aludir así a que participará como candidato en las próximas elecciones legislativas.
Casi una década en la presidencia búlgera
Rumen Radev llegó a la presidencia de Bulgaria tras ganar las elecciones de noviembre de 2016 y asumió el cargo formalmente el 22 de enero de 2017.
Era un militar de carrera, general y excomandante de la Fuerza Aérea Búlgara, sin experiencia política previa.
Se presentó como independiente, aunque contó con el respaldo estratégico del Partido Socialista Búlgaro, y ganó en segunda vuelta con el 59.4% de los votos, derrotando a Tsetska Tsacheva, la candidata del partido gobernante de centro-derecha (GERB).
Su victoria provocó la dimisión del entonces primer ministro, Boiko Borisov, y marcó un giro hacia una postura más crítica con la élite política tradicional y una relación más pragmática con Rusia.
Radev fue posteriormente reeleto en noviembre de 2021 para un segundo mandato de cinco años, el cual desempeña actualmente.