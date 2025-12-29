Cuáles son los conceptos del acuerdo entre Camboya y Tailandia

Camboya y Tailandia avanzaron este lunes con la formalidad de su acuerdo de paz luego de crudas semanas de crecimiento en las hostilidades fronterizas, con decenas de muertos y daños en templos religiosos.
Representantes de ambos países se reunieron en China para avanzar con la tregua.
La sede del encuentro de este 29 de diciembre fue la ciudad de Yuxi, de la provincia de Yunnan, en la zona suroccidental de China, donde dialogaron ministros de Relaciones Exteriores de los tres países.
Luego de la reunión trilateral, se emitió un comunicado de prensa, en el cual se deja en claro una serie de aspectos en los que Camboya y Tailandia deberán basarse desde ahora.
“Fortalecerán aún más la comunicación, profundizarán el entendimiento y consolidarán gradualmente la situación de alto el fuego, restablecerán los intercambios mutuos, reconstruirán la confianza política mutua, lograrán un cambio total en sus relaciones y mantendrán la paz regional”, describe el mensaje
Tras la firma de una declaración conjunta, en la que acordaron un alto el fuego, el ministro camboyano y el tailandés están llevando a cabo múltiples encuentros en Yunnan, al frente de sus respectivas delegaciones, entre el 28 y el 29 de diciembre, a invitación del ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.
Tailandia y Camboya firmaron el pasado sábado 27 de diciembre una declaración conjunta acordando un alto el fuego a partir de las doce del mediodía hora local. El acuerdo fue ratificado por el ministro tailandés de Defensa, Natthapon Nakpanich, y su homólogo camboyano y vicepremier, Tea Seiha, durante la tercera reunión del Comité General Especial de Fronteras celebrada en la provincia fronteriza tailandesa de Chanthaburi.
En declaraciones a los medios tras la reunión, Natthapon declaró que los puntos principales del documento incluían un acuerdo por ambas partes para mantener los actuales despliegues de tropas sin más movimientos, además de evitar desplazamientos o patrullajes militares en dirección hacia las posiciones del otro.
Natthapon señaló que las Fuerzas Armadas de Tailandia considerarán el alto el fuego solo cuando cesen todas las hostilidades en función del comportamiento y actuaciones presentes sobre el terreno.
El alto el fuego será monitorizado durante 72 horas, señaló Natthapon, cumpliendo su plazo este lunes y añadiendo que "toda vez la situación se estabilice, los civiles podrán regresar seguros a sus casas, tras lo que serán liberados 18 soldados camboyanos, según las normas y prácticas internacionales".
De acuerdo con el ministro de Defensa de Camboya, Tailandia debía devolver a 18 soldados camboyanos capturados si se mantenía el alto el fuego por completo durante 72 horas.
Ambas partes también acordaron derivar a la Comisión Fronteriza Conjunta la reanudación cuanto antes del trabajo de sondeo y demarcación en conformidad con los acuerdos existentes entre ambos países para lograr una paz duradera a lo largo de toda la frontera.