Carlos III y el papa León XIV harán historia en el Vaticano: el primer rezo conjunto en 500 años

El rey Carlos III del Reino Unido y el papa León XIV protagonizarán un momento de profundo significado histórico y ecuménico la próxima semana en el Vaticano. La pareja real realizará una visita de Estado que incluirá un acto que no tiene antecedentes en, al menos, 500 años: el monarca británico y el pontífice rezarán juntos en un servicio religioso compartido, un hito que sella la reconciliación entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Católica.
Este servicio tendrá como escenario la icónica Capilla Sixtina, bajo el techo pintado por Miguel Ángel, y se convertirá en la culminación de un viaje diplomático y espiritual. La visita, que se desarrollará los días 22 y 23 de octubre, es considerada un poderoso símbolo de armonía, que busca construir puentes entre ambas confesiones religiosas.
Un servicio ecuménico por la naturaleza
El acto central que concentrará las miradas del mundo ocurrirá en la Capilla Sixtina, un lugar históricamente reservado para el cónclave que elige al papa. Allí, clérigos y coros de ambas tradiciones—la Iglesia de Inglaterra (de la cual el Rey es Gobernador Supremo) y la Iglesia Católica Romana—se unirán en una oración que se centrará en la protección de la naturaleza, en un claro reconocimiento al entusiasta compromiso medioambiental de Carlos III.
Fuentes del Palacio de Buckingham y de la Iglesia de Inglaterra han destacado la importancia de esta ocasión. Desde la separación de Enrique VIII de Roma en el siglo XVI, jamás se había dado un momento similar.
"El rey tiene un largo compromiso con la construcción de puentes entre las religiones", señalaron fuentes reales, subrayando la dimensión histórica de este encuentro.
El Coro de la Capilla Sixtina cantará junto al Coro de la Capilla de San Jorge y el Coro de la Capilla Real de Su Majestad, simbolizando con sus voces la unidad recobrada.
Agenda de la visita y encuentro con el nuevo papa
La visita de Estado, que fue reprogramada tras el aplazamiento inicial debido a la mala salud del papa Francisco, predecesor de León XIV, incluirá una serie de reuniones protocolares. Los reyes Carlos y Camila se reunirán con el papa y altos funcionarios del Vaticano.
Este viaje también marcará el primer encuentro entre el monarca británico y el nuevo papa, nacido en Estados Unidos. Cabe recordar que los monarcas mantuvieron una reunión privada con el fallecido papa Francisco en abril, con motivo del 20º aniversario de bodas de la pareja real.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido destacaron la relevancia de esta alianza. "La Iglesia católica es la mayor denominación de la religión más importante del mundo", afirmó una portavoz, añadiendo que la visita de los reyes "fortalecerá la relación de Reino Unido con este influyente y crucial socio".
La conexión centenaria en San Pablo extramuros
Otro momento que remite a la historia previa a la Reforma será la asistencia del rey Carlos a un servicio en la basílica de San Pablo Extramuros. Esta iglesia y abadía, que alberga la tumba de San Pablo, posee vínculos históricos con la monarquía inglesa desde la época de los gobernantes medievales y anglosajones.
En este marco, el monarca británico adoptará un título honorífico y espiritual asociado con la abadía: el de "cofrade real", pasando a formar parte de la cofradía. Un portavoz de la Iglesia de Inglaterra afirmó que este título es un homenaje a la "labor del Rey durante décadas para encontrar puntos en común entre las religiones y unir a las personas".
Se ha diseñado un asiento específico para Carlos III, decorado con su escudo de armas, que permanecerá en el lugar para su uso futuro y el de sus sucesores.
La visita de Estado de Carlos III y Camila al Vaticano no es solo un acto diplomático, sino un capítulo de reconciliación que, después de cinco siglos de fractura, sienta las bases para un futuro de mayor colaboración ecuménica entre dos de las instituciones religiosas más importantes del planeta.
