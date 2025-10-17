Por corrupción

El gobierno chino expulsó del Partido Comunista al segundo militar al mando y otros ocho altos líderes

He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), fue expulsado del ejército por haber "violado gravemente" la disciplina. Xi lleva a cabo una cruzada ética en todos los niveles del gobierno desde que llegó al poder hace poco más de una década, aunque los críticos afirman que es usada con fines políticos.