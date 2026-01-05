Un tribunal de París condenó a 10 personas por el ciberacoso contra Brigitte Macron
La justicia halló culpables a diez acusados por ciberacoso contra la esposa del presidente tras difundir versiones falsas sobre su identidad de género y sexualidad. Hubo penas de prisión, formaciones obligatorias y restricciones de uso de redes.
Un tribunal de París condenó este lunes a 10 personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, primera dama de Francia, a partir de la difusión en redes de rumores falsos sobre su identidad de género y su sexualidad, entre ellos la afirmación de que habría “nacido hombre”.
El fallo alcanzó a ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 65 años, acusados de publicar o amplificar mensajes que el tribunal calificó como “particularmente degradantes, insultantes y maliciosos”.
Según la sentencia, el hostigamiento se sostuvo con posteos repetidos que fueron acumulando daño: la Justicia remarcó que la reiteración tuvo “efectos perjudiciales” y que no se trató de episodios aislados.
Las condenas incluyeron penas de entre cuatro y ocho meses (en gran medida condicionales) y, en al menos un caso, seis meses de prisión. Además, todos los condenados deberán asistir a capacitaciones sobre ciberacoso.
La sentencia también contempló medidas vinculadas al uso de plataformas: a varios acusados se les impusieron restricciones temporales para acceder a las redes donde realizaron las publicaciones.
Entre los contenidos que analizaron los jueces figuraron posteos que alimentaban la teoría conspirativa que presenta a Brigitte Macron como “Jean-Michel Trogneux”, un nombre que, en realidad, corresponde a su hermano.
Brigitte y Emmanuel Macron.
En el proceso también se mencionaron ataques que buscaban asociar la diferencia de edad entre Brigitte Macron y el presidente Emmanuel Macron con acusaciones de “pedofilia”, algo que el tribunal consideró parte del carácter violento y difamatorio del hostigamiento.
Brigitte Macron no asistió al juicio de octubre, pero explicó públicamente que inició el proceso para “dar ejemplo” en la lucha contra el acoso online. En el debate, su hija Tiphaine Auzière declaró sobre el impacto emocional y familiar que le provocó la campaña de hostigamiento.
Entre los nombres mencionados en la cobertura del caso aparece Delphine Jegousse (conocida como Amandine Roy), señalada por su rol en la circulación de estas versiones a partir de un contenido de larga duración publicado en 2021.
El expediente se inscribe en una ofensiva judicial más amplia de los Macron contra la desinformación: además de este caso, también se informó sobre una demanda por difamación en Estados Unidos vinculada a la amplificación de los mismos rumores.