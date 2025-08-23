Tras las medidas de Trump

El Flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos cae 91 % en el último año

Los encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en la frontera estadounidense, pasaron de 3.640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado, según detalló la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la SRE, Fátima Ríos.