Marchas en Bolivia contra fin del subsidio a los combustibles

Mineros, cocaleros y algunos sectores que son parte de la Central Obrera Boliviana (COB), muchos de ellos llegados a La Paz desde distintos puntos de Bolivia, marcharon este lunes (22.12.2025) para exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz que elimine el decreto que dispone el retiro de la subvención a los combustibles, que derivó en un alza de más del 100 por ciento en el valor de estos.
Trabajadores de la COB durante la protesta de este lunes en La Paz. Reuters
Los manifestantes, que advirtieron estar "dispuestos a todo”, caminaron desde El Alto hasta el corazón de La Paz, por calles y avenidas, con gritos y cánticos para rechazar le decisión adoptada la semana pasada. Paz puso fin a la subvención a la gasolina y el diésel que estuvo vigente por más de 20 años, debido a que esta política agotó las reservas estatales de dólares.
"Esta marcha se ha convocado para derogar este decreto que atenta los derechos de todos los bolivianos. (Si no se retira) vamos a continuar con medidas, tiene que haber una convocatoria sana y estructural para sentarnos a dialogar", dijo el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Josué Richard Kari Kari.
La movilización de los mineros provocó la molestia de algunos transeúntes, pues en varias partes de la ciudad los insultaron y les exigieron que se vayan de la ciudad. "¡Paguen sus impuestos!" y "¡Ladrones!", fueron algunas frases que les gritaron, además otros los vincularon con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que gobernó el país en los últimos 20 años.
"No al gasolinazo"
En la ciudad central de Cochabamba, juntas vecinales, grupos de campesinos y cocaleros marcharon también por la eliminación del decreto. Los movilizados cerraron calles por algunas horas, acusaron al presidente Paz de "robarles" la subvención y pusieron en carteles "No al gasolinazo".
El decreto 5503, emitido el miércoles por Paz, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.
Protesta de este lunes en Potosí. Xinhua.
Esto supone incrementos del 86 por ciento para la gasolina y del 162 por ciento para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Otras medidas
Esta decisión va acompañada de otras medidas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), e incrementos en los bonos para escolares del sistema público y adultos mayores.
El Ejecutivo de Paz calculó que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 por ciento del producto interior bruto (PIB), por lo que explicó que no es posible retirar parcialmente el subsidio, ni reponerlo.