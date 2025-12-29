El gobierno atenderá a las víctimas

Se descarriló el tren interoceánico en México: reportan 13 muertos

El accidente, en el que también hay al menos 98 personas heridas, ocurrió en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca; en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.