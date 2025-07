Guerra en Europa del Este

Donald Trump aclara su defensa de Ucrania, mientras Rusia y China cierran filas entre ellos

El mandatario de Estados Unidos negó reportes de prensa que aseguran que está sobre la mesa la posible entrega de misiles de largo alcance a Zelenski. "No, no estamos buscando hacer eso", dijo el jefe de la Casa Blanca ante la consulta puntual y volvió a decir que "no" cuando se le preguntó si Kiev debería atacar Moscú. Su declaración tuvo lugar al mismo tiempo que en Beijing se produce el encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el canciller ruso Serguéi Lavrov.