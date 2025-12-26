Estados Unidos lanza ataque contra ISIS en Nigeria por orden de Trump

Estados Unidos lanzó el 25 de diciembre de 2025 ataques en el noroeste de Nigeria contra presuntos miembros del Estado Islámico, dijo el presidente Donald Trump, quien afirmó haber ordenado la acción a pedido de las autoridades nigerianas para frenar la matanza de cristianos.
Qué dijeron la Casa Blanca y el Pentágono sobre la operación
El comando militar estadounidense en África (US Africa Command) indicó que llevó a cabo una operación en el Estado de Sokoto que “mató a múltiples terroristas de ISIS” a solicitud de las autoridades nigerianas, según el comunicado citado por medios.
El mensaje de Donald Trump vía X.
En la red social Truth Social, Trump escribió que dirigió un "potente y letal ataque contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria" y afirmó que esos grupos “estó matando a cristianos inocentes”.
Escribió Donald Trump, presidente de Estados Unidos en su cuenta de X: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos".
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió la disposición del departamento a actuar y celebró la cooperación nigeriana, escribiendo que estaba “agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano”, según publicaciones citadas por la prensa.
Reacción nigeriana y contexto regional
Daniel Bwala, asesor especial del presidente nigeriano Bola Tinubu, dijo que "Estados Unidos y Nigeria están en la misma página en la lucha contra el terrorismo”, en declaraciones citadas por medios.
En su mensaje de Navidad, Bola Tinubu, presidente nigeriano, expresó su compromiso con la libertad religiosa y la protección de todos los ciudadanos, escribiendo: “Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y todos los nigerianos de la violencia".
El presidente nigeriano Bola Tinubu junto al estadounidense Donald Trump.
La publicación presidencial no aportó detalles operativos sobre el modo exacto del ataque ni cifras precisas de bajas más allá de las declaraciones del mando militar,.
Según informes internacionales señalan que Nigeria enfrenta una inseguridad compleja, con grupos como Boko Haram y otras milicias que atacan tanto a cristianos como a musulmanes, además de conflictos comunales y por recursos naturales.
La acción anunciada marca la primera confirmada de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo la administración de Trump, que en meses recientes criticó la situación de los cristianos en ese país y pedió al Pentágono prepararse para una posible intervención militar.
En otoño, la administración estadounidense designó a Nigeria como “Country of Particular Concern” en materia de libertad religiosa, y en semanas recientes el Departamento de Estado anunció restricciones de visas para nigerianos involucrados en violencia contra cristianos, medidas mencionadas en los informes.