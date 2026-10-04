Una iniciativa impulsada por Donald Trump para cambiar la denominación de la inteligencia artificial habría tenido un efecto inesperado en Eslovenia: un fuerte aumento en el registro de dominios de Internet con la extensión nacional .si.
Inteligencia artificial: el “cambio de imagen” propuesto por Trump amenaza con un caos digital en Eslovenia
El presidente de Estados Unidos quiere que la IA se denomine "superinteligencia" o SI. La coincidencia está relacionada con la extensión .si, que identifica a los sitios web eslovenos.
De acuerdo con datos del registro oficial esloveno, en septiembre se contabilizaron alrededor de 44.000 nuevos dominios .si, frente a menos de 2.000 durante agosto. El salto representa un incremento superior al 2.100% y fue descrito como una actividad sin precedentes respecto de los 12 meses anteriores.
Klara Herman, portavoz de Register.si, señaló que el volumen de registros observado durante septiembre se diferenció claramente del comportamiento habitual. No obstante, aclaró que existe cautela a la hora de atribuir todo el fenómeno a las declaraciones del presidente estadounidense.
La propuesta de Trump para cambiar el nombre de la inteligencia artificial
El origen de la curiosa coincidencia se encuentra en una propuesta de Trump para dejar de utilizar la expresión inteligencia artificial, habitualmente identificada por las siglas IA o AI en inglés.
Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado el 11 de septiembre en Nueva York, el mandatario estadounidense planteó utilizar el concepto “superinteligencia”, identificado con las siglas SI.
Trump cuestionó la utilización de la palabra “artificial” porque, según explicó, puede transmitir la idea de algo falso. En cambio, sostuvo que la tecnología representa una nueva etapa y dio la bienvenida a lo que denominó el “nuevo mundo de la superinteligencia”.
La propuesta adquirió posteriormente carácter oficial en Estados Unidos. Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a departamentos y agencias federales a comenzar a emplear las expresiones “SI” y “Superinteligencia” en lugar de “IA” o “AI”.
La medida establece que la nueva terminología deberá utilizarse en comunicaciones oficiales, sitios web, informes y otros materiales de organismos del gobierno estadounidense.
El inesperado vínculo con los dominios de Eslovenia
La coincidencia está relacionada con la extensión .si, que identifica a los sitios web registrados en Eslovenia. Las nuevas siglas propuestas para la inteligencia artificial, “SI”, pueden coincidir con nombres que empresas, desarrolladores o inversores consideran atractivos para sus páginas web.
El fenómeno alcanzó su punto máximo el 30 de septiembre, cuando se registraron aproximadamente 11.000 dominios nuevos en una sola jornada, según los datos citados por Register.si.
Aunque no existe una confirmación de que todos esos registros hayan sido motivados por el anuncio de Trump, la coincidencia temporal llamó especialmente la atención del organismo encargado de administrar los dominios eslovenos.
La especulación detrás de los nuevos dominios
Una de las posibles explicaciones es la llamada especulación con nombres de dominio. Esta práctica consiste en adquirir determinadas direcciones de Internet anticipándose a que puedan aumentar su valor comercial en el futuro.
Los inversores pueden registrar palabras, marcas o combinaciones de letras que consideran potencialmente atractivas para luego venderlas a un precio superior.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1997, cuando el inversor estadounidense Rick Schwartz adquirió el dominio men.com por 15.000 dólares. Siete años después, la dirección fue vendida por 1,32 millones de dólares.
En ese contexto, la aparición de una nueva denominación promovida desde la Casa Blanca puede generar interés por términos vinculados con esa expresión, aunque no permite establecer por sí sola cuál fue el destino de los miles de dominios registrados en Eslovenia.
Trump reunió a líderes de la industria tecnológica
El impulso a la nueva terminología coincidió además con una reunión organizada por Trump con dirigentes de algunas de las principales compañías tecnológicas.
El presidente estadounidense calificó el encuentro como una reunión extraordinaria de las personas que, según sus palabras, están construyendo la “Edad de Oro de Estados Unidos”.
La decisión de reemplazar progresivamente el término inteligencia artificial en la comunicación oficial estadounidense forma parte de la estrategia de la administración Trump para establecer una nueva denominación para una tecnología que ocupa un lugar central en el desarrollo de productos, servicios y sistemas informáticos.
La magnitud del aumento de los dominios .si en septiembre, mientras tanto, convirtió a Eslovenia en un inesperado protagonista de esta discusión global sobre el futuro y el nombre de la inteligencia artificial.
Un detalle que también generó repercusión
La orden ejecutiva firmada por Trump también tuvo otro episodio llamativo. Imágenes del documento comenzaron a circular en redes sociales después de que usuarios señalaran un error ortográfico en la inscripción ubicada debajo de la firma del presidente estadounidense.
El detalle se sumó a la repercusión generada por una medida que, además de modificar la terminología utilizada por el gobierno de Estados Unidos, coincidió con un fenómeno extraordinario en el registro de dominios de Internet de Eslovenia.