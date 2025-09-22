Video: heridos, prófugos y 15 muertos durante un motín en la cárcel de Machala

Al menos 15 personas murieron durante un enfrentamiento entre reos en una cárcel de Ecuador. Además, se han reportado otras 14 personas heridas y la fuga de un número aún indeterminado de reos, del centro penitenciario en la ciudad de Machala.
Las autoridades informaron que entre los fallecidos había reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) conocidos como “Los Choneros” y “Los Lobos”. Además, admitieron la fuga de un “número indeterminado” de prisioneros.
El hecho violento ocurrió alrededor de las 2 hora local de este lunes (22.09.2025) y, según vídeos difundidos en redes sociales, se registraron inicialmente dos fuertes explosiones y luego varios disparos.
Según un funcionario de la policía, guardias del centro penitenciario atendieron la emergencia luego de escuchar los disparos en medio del enfrentamiento entre reos de dos pabellones. Un guardia recibió disparos por parte de los presos y falleció, mientras otro resultó herido. Los presos secuestraron a los policías, les quitaron las armas y los ataron de pies y manos.
Al llegar al lugar, la Policía constató que en uno de los pabellones había 15 personas fallecidas, entre ellas reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos.
El coronel William Calle, comandante de la zona, aseguró que las autoridades ya retomaron el control de la cárcel de Machala, ciudad costera cerca de la frontera con Perú. La cárcel tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba cerca de 1.200.
1. Jhon Cumbicus
2. Mauricio Vellejos
3. Carlos Reyes Chinchilema
4. Bryan Vicente Figueroa
5. Julio Cesar Carrión
6. Ángel Gabriel Rogel
7. Jimmy Rodríguez
8. Carlos Palacios
9. Davis Chuquirima
10. Jostin Ruiz
11. Guilber Fernando Alonso
12. Jonathan Fabricio Encalada
13. Érick Parrales
14. Alexander Guerra Muñoz
15. Josué Tenezaca.
Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, luego de haber sido asesinados en su interior cerca de 500 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 al país bajo el estado de "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.
El enfrentamiento en la cárcel de Machala ocurre en momentos en que las fuerzas del orden están concentradas en controlar la seguridad del país, tras el anuncio de un paro nacional, convocado por los indígenas, en contra del Gobierno por el alza del costo del diésel a raíz de la eliminación del subsidio a ese combustible.
