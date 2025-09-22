Tensión en Ecuador

Video: heridos, prófugos y 15 muertos durante un motín en la cárcel de Machala

Las autoridades informaron que entre los fallecidos había reos que pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) conocidos como “Los Choneros” y “Los Lobos”. Además, admitieron la fuga de un “número indeterminado” de prisioneros.