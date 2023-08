Posible balotaje

En medio de una violencia inusual, Ecuador vota presidente el domingo

Que sea la primera elección bajo el signo de la "muerte cruzada" no es la única particularidad de los comicios: también es llamativo que un partido en el Gobierno no compita, que no se presenten las fuerzas que salieron tercera y cuarta hace dos años y, además, que sea la primera compulsa con integración paritaria de los binomios.