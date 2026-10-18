Un sacerdote murió este sábado en Guayaquil, Ecuador, después de ser golpeado por una cruz de madera que se desprendió de una pared mientras celebraba una misa.
Murió un sacerdote tras ser golpeado por una cruz que cayó durante una misa en Ecuador
El accidente ocurrió en la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil y quedó registrado en una transmisión en vivo. La Arquidiócesis confirmó el fallecimiento del párroco.
El episodio ocurrió en la iglesia Perpetuo Socorro y quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.
Quién era el sacerdote
La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor.
El religioso se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro de Guayaquil.
La Arquidiócesis de esa ciudad confirmó su fallecimiento a través de un comunicado difundido en redes sociales.
El momento del accidente
La cruz se desprendió mientras Sánchez Molinari oficiaba la misa diaria.
La estructura cayó directamente sobre el sacerdote, en una secuencia que quedó registrada cerca del minuto 27 de la transmisión.
Tras el impacto, la ceremonia fue interrumpida y se activó la asistencia para el religioso.
El comunicado de la Arquidiócesis
“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre”, expresó la institución.
El mensaje fue acompañado por una oración y generó numerosas muestras de despedida y condolencias.
Fieles y usuarios también comenzaron a publicar mensajes en recuerdo del sacerdote.
Qué se investiga
Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el desprendimiento de la cruz.
Tampoco trascendió si existían problemas previos en la estructura o advertencias sobre su estado.
Las circunstancias del accidente quedaron bajo análisis mientras la comunidad religiosa de Guayaquil despide al párroco.