Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Chimborazo rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Luisa González. La excandidata presidencial continuará en prisión preventiva mientras se investiga un presunto lavado de activos y posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
Ecuador: Luisa González seguirá detenida y asesinaron a un periodista que había sido amenazado
Un tribunal rechazó el hábeas corpus de la excandidata presidencial. En otro hecho, mataron a Tomás Beltrán, director de un medio digital que estaba bajo protección de la Fiscalía.
El juez ponente, Fabián Toscano, consideró que la defensa no fundamentó sus cuestionamientos sobre la competencia de los magistrados que ordenaron el arresto. El tribunal concluyó que la detención, ocurrida en octubre, no fue ilegal, arbitraria ni ilegítima. Su abogado, Diego Guarderas, anunció que apelará la resolución.
González permanece alojada en la cárcel de mujeres de Riobamba y buscaba afrontar el proceso en libertad. Abogada y dirigente de Revolución Ciudadana, fue candidata presidencial en 2023 y 2025. En ambas elecciones llegó a la segunda vuelta y perdió frente al actual mandatario, Daniel Noboa.
Asesinaron al director de un medio digital
En un hecho distinto, el periodista Tomás Alfonso Beltrán Conforme, director del medio digital Calcetines, fue asesinado en la provincia de Manabí. Según informó la organización Fundamedios, el ataque ocurrió el domingo 8 de noviembre, por la noche, cuando llegaba a su domicilio.
El comunicador “fue atacado a tiros la noche del 8 de noviembre, cuando ingresaba su vehículo a su vivienda en Calceta, cantón Bolívar”, precisó la entidad. Beltrán se dedicaba a investigar y denunciar presuntos hechos de corrupción en administraciones locales.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, describió el contexto de violencia en Manabí. “Es una de las provincias que lamentablemente están más impactadas por la acción de los grupos criminales”, señaló en declaraciones a RFI al referirse al territorio donde trabajaba el periodista.
Las amenazas y las medidas de protección
Beltrán había recibido amenazas de muerte en abril, después de denunciar por presunto enriquecimiento ilícito a la alcaldesa de Bolívar. Desde 2025 estaba incorporado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de Ecuador.
“Tenía un historial de constantes amenazas”, sostuvo Ricaurte. El referente de Fundamedios indicó que desde la sociedad civil habían pedido reforzar su protección y cuestionó el resultado del dispositivo: “Las medidas de seguridad que se habían adoptado, pues no sirvieron”.
La fundación ecuatoriana Periodistas sin Cadenas informó que durante 2025 fueron asesinados seis periodistas en el país y denunció impunidad en todos esos casos.