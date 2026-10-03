Más de 7.250 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros en Irán durante la guerra de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel, señaló un oficial de rescate iraní, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.
Rescataron a más de 7.200 personas entre los escombros en Irán durante la guerra
Es el producto de la guerra de 40 días lanzada por Estados Unidos e Israel, según lo explicó un oficial de rescate iraní y comunicados oficiales de la nación islámica.
El presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán (IRCS, por sus siglas en inglés), Pirhossein Kolivand, brindó la información en la ceremonia celebrada en Teherán el jueves para entregar vehículos y equipo de rescate y auxilio nuevos a la organización, informó la Agencia Iraní de Noticias Laborales.
Kolivand atribuyó los logros de rescate al uso de equipo moderno en las operaciones, detalló Xinhua.
Describió el desarrollo de la flota y equipo de la IRCS en los últimos años como “sin precedentes”, y agregó que la organización tiene más de seis millones de miembros voluntarios en toda la nación.
El antecedente bélico
El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en la región, además, reforzó su control sobre el estrecho de Ormuz.
Un alto al fuego temporal fue acordado en abril, aunque Estados Unidos e Irán intercambiaron varios ataques posteriormente.
En una conferencia de prensa en Nueva York a finales del mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que más de 5.000 personas, incluyendo cientos de mujeres y niños, perdieron la vida por la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán.