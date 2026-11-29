Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo votaron este domingo 29 de noviembre en Madrid, en una elección general que definirá la nueva composición de las Cortes y el margen de cada candidato para formar gobierno. Más de 38,6 millones de españoles están habilitados para elegir a 350 diputados y 209 senadores.
España elige un nuevo Congreso y pone en juego la continuidad de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno y su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, ya votaron en Madrid. Las urnas cierran a las 16, hora argentina, y entonces comenzará el escrutinio.
Sánchez sufragó temprano y llamó a los españoles a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”. Ante la prensa, el dirigente socialista dijo que esperaba una participación alta. “Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto”, afirmó.
Feijóo votó alrededor de las 10.30, hora local, en el colegio Ramiro de Maeztu, acompañado por su esposa, Eva Cárdenas. El candidato del Partido Popular llegó a la jornada con ventaja en los sondeos previos.
Qué se juega después del recuento
España elige a sus legisladores en una sola vuelta. La continuidad de Sánchez o la llegada de Feijóo al Gobierno dependerán del respaldo que cada uno pueda reunir en el Congreso para la investidura.
En ese escenario, la cantidad de bancas que consigan Vox, de Santiago Abascal, y el espacio de Ada Colau puede incidir en las negociaciones. El recuento comenzará al cierre de los centros de votación, previsto para las 20 en España, las 16 en la Argentina.