El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití anunció este lunes (27.07.2026) un nuevo calendario electoral que fija para el 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como el referendo para ratificar las enmiendas a la Constitución, todo previsto inicialmente para el 30 agosto.
Por primera vez en diez años, Haití celebrará elecciones presidenciales
El primer ministro del país había advertido hace meses que se celebrarían cuando las pandillas y la violencia ya no sean grandes problemas.
La crisis de seguridad sigue condicionando el calendario electoral
La segunda vuelta de estos comicios, junto con las votaciones para las colectividades territoriales, fue programada para el 21 de febrero de 2027, mientras que los resultados definitivos de las elecciones locales se publicarán el 12 de marzo de ese año.
No obstante, el organismo precisó que el cumplimiento del calendario dependerá de que exista un nivel de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para organizar los comicios en este país, que no celebra elecciones desde hace una década.
En un comunicado, el CEP afirmó que la celebración de los comicios constituye una "responsabilidad compartida" que requiere el compromiso del gobierno, los actores políticos y la comunidad internacional.
El primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé ya había advertido en abril que se celebrarían elecciones cuando hayan acabado con las bandas armadas y la violencia, una declaración que ya hacía temer su aplazamiento. "Seguimos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población", aseguró entonces.
La elección anterior
Los últimos comicios celebrados en el país tuvieron lugar durante un período de transición entre 2015 y 2016, el cual terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021.