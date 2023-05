Estados Unidos

Escribió un libro sobre el duelo tras la muerte de su marido y ahora investigan si lo asesinó

Se trata de Kouri Richins, autora de "Are You With Me? (¿Estás conmigo?)". Recientemente, se descubrió que su esposo, Eric Richins, murió por sobredosis de fentanilo. La escritora enfrenta cargos por homicidio agravado y tres cargos por posesión con tentativa de distribución de sustancias controladas.