Tiene 94 años

Estados Unidos planea acusar penalmente al exlíder cubano Raúl Castro

El Departamento de Justicia de EE.UU. busca cargos contra un exdirigente cubano por un ataque aéreo de hace décadas, en medio de tensiones diplomáticas. La posible imputación de un exlíder cubano por incidentes aéreos de 1996 podría intensificar la presión estadounidense sobre el gobierno de la isla.