Según se informa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se está preparando para acusar formalmente al anciano líder cubano Raúl Castro en los próximos días por el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas.
Estados Unidos planea acusar penalmente al exlíder cubano Raúl Castro
El Departamento de Justicia de EE.UU. busca cargos contra un exdirigente cubano por un ataque aéreo de hace décadas, en medio de tensiones diplomáticas. La posible imputación de un exlíder cubano por incidentes aéreos de 1996 podría intensificar la presión estadounidense sobre el gobierno de la isla.
Los cargos denunciados, que tendrían que ser aprobados por un gran jurado estadounidense, surgieron mientras el director de la CIA viajaba a Cuba para reunirse con funcionarios en La Habana.
Castro, de 94 años, renunció como líder del Partido Comunista de Cuba en 2021, poniendo fin a más de medio siglo de poder de su familia. Dirigió el país durante 15 años, asumiendo el cargo tras la renuncia de su hermano, Fidel.
La posible acusación formal es la última medida de una campaña de presión estadounidense que ha incluido un bloqueo petrolero y sanciones generalizadas.
Se dice que los cargos se centran en el derribo, en 1996, de dos aviones operados por el grupo activista y humanitario estadounidense Brothers to the Rescue.
Funcionarios anónimos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) declararon a los medios estadounidenses que la acusación formal podría presentarse tan pronto como el próximo miércoles.
El presidente Donald Trump declinó hacer comentarios el viernes, y les dijo a los periodistas a bordo del Air Force One: "Dejaré que el Departamento de Justicia se pronuncie al respecto".
Añadió: «Pero [los cubanos] necesitan ayuda, como bien saben. Y ustedes hablan de un país en decadencia. En realidad, son una nación, un país en declive».
Bloqueo petrolero
Trump ha impuesto un bloqueo petrolero contra Cuba, lo que ha exacerbado la escasez de combustible.
Los cubanos llevan meses sufriendo apagones generalizados , algunos de ellos a nivel nacional. Algunos hospitales no han podido funcionar con normalidad y las escuelas y las oficinas gubernamentales han tenido que cerrar.
Esta semana, el ministro de Energía de la isla reconoció que Cuba, en esencia, se ha quedado sin fueloil.
Los posibles cargos contra Raúl Castro no estaban claros, pero las autoridades dijeron que la investigación se centraba en un ataque contra dos avionetas, que ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando Fidel era presidente y Raúl era ministro de las Fuerzas Armadas.
Cuatro personas que iban a bordo murieron en el incidente, lo que provocó indignación en Estados Unidos.
Brothers to the Rescue, un grupo de exiliados cubanos que buscaba balsas con migrantes procedentes de Cuba hacia Estados Unidos, había entrado previamente en el espacio aéreo del país y lanzado panfletos anticastristas sobre el territorio.
El gobierno cubano, incluido Fidel Castro, fallecido en 2016, argumentó que había advertido a Estados Unidos en repetidas ocasiones sobre las violaciones del espacio aéreo. Funcionarios cubanos afirmaron que consideraban a Hermanos al Rescate como un grupo terrorista.
En marzo, el fiscal general de Florida anunció en una conferencia de prensa que el estado reabriría una investigación sobre la presunta participación de Raúl Castro en el incidente.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, elogió el viernes los posibles cargos penales, calificándolos de "muy necesarios desde hace tiempo".
Cuba no se ha pronunciado oficialmente sobre los informes de una acusación formal, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, adoptó un tono desafiante el viernes.
"A pesar del embargo [estadounidense], las sanciones y las amenazas del uso de la fuerza, Cuba continúa por el camino de la soberanía hacia su desarrollo socialista", dijo, según la agencia de noticias Reuters.
Para que se presenten cargos, los fiscales tendrían que convencer a un gran jurado, compuesto por miembros del público, de que existen motivos fundados para creer que se ha cometido un delito.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien dirige el Departamento de Justicia estadounidense, se ha negado a confirmar los informes sobre una inminente acusación formal.
"Si llega el momento de hablar de ello, lo haremos, obviamente", dijo Blanche a Fox News.
Trump ha declarado que Estados Unidos quiere cambiar el liderazgo comunista de Cuba. En un mitin reciente, dijo ante una multitud que Estados Unidos "tomaría el control" de la isla caribeña, ubicada a 145 km (90 millas) del estado estadounidense de Florida.
El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con su homólogo cubano en el Ministerio del Interior en La Habana. Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, estuvo presente en la reunión.
Un funcionario de la CIA declaró a CBS, socio estadounidense de la BBC, que Washington estaba dispuesto a dialogar sobre cuestiones económicas y de seguridad, "pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales".
Un comunicado cubano afirmó que la reunión fue un intento de mejorar el diálogo y que La Habana no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esto se produjo después de que funcionarios estadounidenses renovaran su oferta de ayuda por valor de 100 millones de dólares (74 millones de libras esterlinas) para mitigar los efectos del bloqueo petrolero.
Cuba, después de Venezuela
En los últimos meses, Washington ha centrado su atención en Cuba después de que Estados Unidos acusara formalmente al líder venezolano Nicolás Maduro en enero y lo destituyera del poder en una operación nocturna.
Según los analistas, cualquier intento similar por parte de las fuerzas especiales estadounidenses para arrestar a Castro podría encontrar una fuerte oposición en Cuba, particularmente entre los leales al gobierno.
William LeoGrande, profesor de política latinoamericana en la American University de Washington, declaró a la BBC que la posible acusación era "un elemento más de la campaña de presión" que Trump ha mantenido desde que regresó al cargo el año pasado.
Pero desestabilizar aún más la isla podría resultar contraproducente para Estados Unidos, afirmó LeoGrande, autor del libro "Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana" (Canal trasero a Cuba: La historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana).
"Si la economía y el orden social cubanos colapsan, sería un verdadero desastre para Estados Unidos, porque probablemente desencadenaría una crisis migratoria masiva", dijo el profesor.
Dijo que parece que Estados Unidos "le está enviando una advertencia a Raúl Castro de que debería usar su influencia para lograr que el gobierno haga concesiones".
"De lo contrario, el ejército estadounidense podría ir a por él, tal como lo hizo con el presidente Maduro en Venezuela."