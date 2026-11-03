Supermartes

Apuestas online, también en la política: casi dos millones de dólares para las elecciones intermedias en EEUU

Las plataformas de predicción registraron operaciones por unos US$ 1.900 millones antes de los comicios de este martes y anticipan una posible victoria demócrata en las dos cámaras del Congreso, aunque los republicanos todavía tienen chances de conservar el Senado.