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Apuestas online, también en la política: casi dos millones de dólares para las elecciones intermedias en EEUU

Las plataformas de predicción registraron operaciones por unos US$ 1.900 millones antes de los comicios de este martes y anticipan una posible victoria demócrata en las dos cámaras del Congreso, aunque los republicanos todavía tienen chances de conservar el Senado.

Los estadounidenses votan -y apuestan- este martes.Reuters.Los estadounidenses votan -y apuestan- este martes.Reuters.
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Las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos despertaron un fuerte movimiento económico incluso antes de que comenzara el recuento de votos. A pocas horas de la apertura de las urnas, las apuestas sobre los posibles resultados electorales alcanzaron cerca de US$ 1.900 millones, de acuerdo con un relevamiento publicado por The Washington Post.

El volumen registrado hasta la noche del lunes refleja el crecimiento de los llamados mercados de predicción, plataformas digitales en las que los usuarios arriesgan dinero para anticipar resultados de acontecimientos políticos, económicos y sociales.

Las operaciones contemplan más de 7.000 escenarios diferentes. Además de las posibilidades de que un partido consiga la mayoría en el Congreso, también incluyen pronósticos sobre situaciones específicas, como las declaraciones que podrían realizar los candidatos durante sus discursos.

US House Democratic leader Hakeem Jeffries speaks with volunteers at a Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) midterm election night phone bank and watch party at a hotel in Washington, DC, US, November 3, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstLas apuestas contemplan más de 7.000 escenarios diferentes.

Entre las plataformas con mayor actividad se destacan Kalshi y Polymarket. La primera concentró alrededor de US$ 1.300 millones en operaciones, mientras que la segunda registró unos US$ 600 millones.

El crecimiento de estos mercados volvió a poner en discusión el alcance de las apuestas sobre acontecimientos políticos en Estados Unidos. Según advirtió el periódico estadounidense, buena parte de estas operaciones se desarrolla en espacios con escasa regulación, donde incluso se especula sobre distintos aspectos del funcionamiento democrático.

Elecciones en Estados Unidos: qué dicen las apuestas sobre una posible victoria demócrata

Los principales mercados de predicción muestran una tendencia favorable para el Partido Demócrata, que busca recuperar terreno en el Congreso durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

De acuerdo con las estimaciones de Kalshi citadas por The Washington Post, los demócratas tienen un 93% de probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, sus posibilidades se ubican en torno al 74%.

Boxes store absentee ballots as the Franklin County Board of Elections works during the US midterm elections in Columbus, Ohio US, November 3, 2026. REUTERS/Megan JelingerUna caja con abstenciones en los comicios de Ohio. Reuters.

Estos porcentajes anticipan un escenario complejo para los republicanos, que intentan conservar el control de las dos cámaras legislativas y sostener el respaldo parlamentario a la agenda del presidente estadounidense.

Sin embargo, las proyecciones no representan resultados confirmados. La posibilidad de que los republicanos mantengan la mayoría en el Senado todavía se ubica en un 24%, según las estimaciones de la plataforma.

El análisis del diario estadounidense utilizó una comparación probabilística para dimensionar ese escenario: sería similar a lanzar una moneda dos veces y obtener cara en ambas ocasiones.

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Los mercados de predicción también habían mostrado resultados relativamente precisos durante las elecciones primarias, según un relevamiento anterior del mismo periódico. Esa experiencia contribuyó a incrementar el interés por estas herramientas como indicadores de las tendencias electorales.

Cuánto dinero se apostó en las elecciones presidenciales de 2024

Aunque los casi US$ 1.900 millones registrados para estas legislativas representan una cifra considerable, el movimiento todavía está por debajo del que generaron las últimas elecciones presidenciales estadounidenses.

Durante la competencia electoral de 2024 entre Donald Trump y Kamala Harris, Polymarket acumuló apuestas por más de US$ 3.600 millones relacionadas con el resultado de la votación.

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