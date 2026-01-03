Estados Unidos atacó bases militares de Venezuela y Trump asegura que arrestó a Maduro

Al tiempo que se producían explosiones durante la noche en territorio venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa.
"Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU", aseguró el presidente norteamericano. Videos muestran grandes columnas de humo en territorio venezolano.
Al tiempo que se producían explosiones durante la noche en territorio venezolano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa.
"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país", publicó en redes sociales el presidente norteamericano.
"Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Los detalles se informarán más adelante. Habrá una conferencia de prensa, en Mar-a-Lago", agregó.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a EE.UU. de impactar “con misiles y cohetes” disparados de helicópteros de combate poblaciones civiles en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Añadió que se está recopilando información respecto a muertos y heridos tras las explosiones.
“Activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo a presto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, dijo en un video publicado en redes sociales.
En tanto, la vicepresidente Delcy Rodríguez, aseguró que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
Las declaraciones de Rodríguez se dan poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la captura del presidente de Venezuela, tras un ataque nocturno al país sudamericano.
“Exigimos al Gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama”, dijo en VTV.
El presidente argentino, Javier Milei, celebró el avance militar sobre Venezuela y reposteó la noticia del ataque. Con un breve mensaje, el mandatario apoyó la decisión de Trump. "La libertad avanza, viva la libertad carajo", publicó.
Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich, también usó sus redes sociales para decir: "Venezuela será libre".
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció en su cuenta de X lo que llamó un “criminal ataque de EE.UU. a Venezuela” y pidió reacción de la comunidad internacional. Añadió que la región estaba siendo “brutalmente asaltada” por un “terrorismo de Estado”.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró: "El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región".
"Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales", agregó.
"En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil", cerró.