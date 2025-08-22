Control migratorio más estricto

Estados Unidos revisa 55 millones de visas por posibles violaciones

La administración de Donald Trump avanza con una investigación masiva sobre visados ya otorgados. Se analizarán estancias vencidas, antecedentes criminales y posibles vínculos con terrorismo. China expresó su malestar y reclamó respeto por los derechos de sus ciudadanos.